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選前之夜，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）晚舉行「市民之夜」直播，與市民朋友對談。內湖花市聽覺障礙的花店林老闆驚喜現身，特別送上有「洋流」飄帶的花束，並以手語方式力挺；對於林老闆的支持，沈伯洋眼眶泛淚，主持人、發言人林昱彤則是哽咽到不行。沈伯洋在日前到內湖花市掃街拜票時，遇到一名有聽覺障礙的花店老闆，比出手語表達支持，沈隨後也比出「台北順起來」的手語回應，兩人互動的畫面，引起網友討論。該名花店林老闆晚間現身直播，並送上「洋流」花束，再次比出手語表達支持，並寫下「我是啞巴人，內湖花市順起來，大家好台北順起來，開心愛你們，三號加油！我們的市長沈伯洋，議員全壘打」。沈伯洋接下花束後，也比出讚、3號手勢，場面相當溫馨；林老闆的力挺，讓沈伯洋眼眶泛淚，林昱彤則在講話時，哽咽到不行。沈伯洋晚間7時舉行「市民之夜」線上直播，截止目前為止，觀看人數最高突破35萬人觀看。直播除了播放競選影片，也邀請市民、幕僚對談，分享團隊幕後秘辛。