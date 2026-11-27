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砲口對準柯志恩！批「不是市民主義」之人

跨區聲援沈伯洋！賴清德讚陳其邁公正公平

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（27）日晚上舉辦選前之夜，總統賴清德也特別南下助陣，呼籲市民「選對人、走正確的道路，讓高雄繼續進步」，不忘把砲口對準國民黨候選人柯志恩，直言沒有一個政黨在沒得到高雄市民支持的時候敢開口罵市民，若當選也絕對不會聽市民的心聲，呼籲高雄市民站出來支持賴瑞隆。賴清德火力全開，強調民主時代，人民就是國家的主人，也是都市的主人，政黨沒得到人民支持要反省檢討、不能「出嘴罵市民」，否則就表示他不是市民主義的人，未來若當選也絕對不會聽市民的心聲。賴總統在台上賣力喊話，一定要站出來投賴瑞隆，記得把小孩叫回來、把鄰居找去投票。六年前，國民黨的候選人當選後，就把輕軌停掉，甚至提出去太平島開採石油、在愛河建摩天輪、在高雄和台南中間建萬里長城等構想，感謝高雄鄉親的勇敢和智慧選擇換人，讓陳其邁接棒。賴清德表示，陳其邁「兩年拚四年、六年拚八年」，把陳菊尚未完成的建設與藍圖繼續推動，任內不僅輕軌已經成圓、捷運已經成網，高雄新灣區也成為台灣亞洲資產管理中心，在陳其邁努力之下台積電也來到高雄。最近BTS來到高雄，全世界沒有哪一個都市有辦法讓整座城市的燈光都變成紫色，以「紫光城市」迎接活動，代表陳其邁帶領的團隊是一等一的；聽到台下高喊「其邁我愛你」，賴清德也笑說「你們都把他當作BTS的男主唱了。」話鋒一轉，賴清德也拜託支持者在高雄替台北市長候選人沈伯洋加油，並幫忙打抱不平直言，民主政治的選舉應該是君子之爭，但沈伯洋卻受到不公平的待遇。選前之夜台北市可以舉辦大型造勢晚會的場所都被搶走，沈伯洋被逼到仁愛路舉辦，但經過台北市信義分局交通規劃後，仍然無法避免對交通的衝擊，因此沈伯洋當機立斷取消選前之夜、改為線上活動。賴清德坦言，取消選前之夜對候選人有很大衝擊，並反觀高雄市長陳其邁任內，國民黨候選人也一樣借得到場地舉辦活動，呼籲現場給公正公平的陳其邁一個掌聲，「這才是君子的風度、君子之爭。」最後，賴總統再次強調，明天高雄這場選舉最重要的意義就是「選對人、走正確的道路，讓高雄繼續進步」，站出來力挺賴瑞隆。