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迎戰九合一大選，台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉行選前之夜，黨內大咖齊聚，活動開始1個小時後，宣布現場突破10萬人，而民眾黨台北市6位議員候選人也被邀請上台，一起高喊「藍白團結，民眾向前」。黃瀞瑩說，民主的可貴，可以用選票託付值得信任的人，顏色只是一時的立場，但生活才是共同的日常；陳宥丞說，認真的人就應該被看見，不分黨派的成績單就是蔣萬安的成績。許甫呼籲，大家站出來要挺一個善良的人，他的名字叫蔣萬安。今天他在車掃，碰到小水滴看著我比倒讚、落選，臉上都帶著憤怒，為何這場選舉要選到憤怒，這是快樂正向的選舉對不對，大家不要再仇恨對立；林珍羽則高喊「藍白團結、民眾向前」。吳怡萱說，勇敢的台北市民，老實的蔣萬安最近被欺負，好朋友今天站出來投票，讓藍白團結；張志豪則喊挺善良、正直的市長，不要一個只會對立的市長。「藍白全壘打，市長蔣萬安」