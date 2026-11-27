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神秘嘉賓管中閔重提「卡管案」 怒批何欣純是迫害幫凶

▲前台大校長管中閔錄影相挺江啟臣。（圖／江啟臣競總提供，2026.11.27）

2026九合一大選最後決戰夜，國民黨台中市長候選人江啟臣今（27）日晚間在大慶車站旁舉辦「旗艦台中 勝利啟程」選前之夜造勢晚會。打頭陣助講的立法院長韓國瑜，細數與江啟臣在立法院共事3年的觀察，盛讚他「一無所有、靠雙手雙拳打拚到今天」；而以神秘嘉賓身分錄影相挺的前台大校長管中閔，更重砲抨擊江啟臣對手何欣純和蘇巧慧一樣，都是當年迫害他、干涉大學校園自治的幫凶。韓國瑜一登台便向現場鄉親說明，由於行程極為緊湊，今晚還必須北上趕赴凱道與板橋場子，無法留到最後與江啟臣一同大進場，但無論如何一定要親自到台中向市民懇託。他感性地說，選舉最後一夜，有人歡笑、有人哭泣，明天這一票將決定台中未來4年的命運，更關乎下一代的發展。接著他細數兩人在立法院共事3年的深刻觀察，提到江啟臣從小跟著祖父母在豐原山區種水果，7歲以前連國語都不會說；當兵時在金門擔任兩棲偵察營「海龍蛙兵」，退伍後靠著存下來的微薄薪餉赴美苦讀，最終取得美國國際關係學博士學位，「一無所有、靠雙手雙拳打拚到今天」。韓國瑜盛讚江啟臣不僅具備國際視野、操守清廉，在立法院20多年來更始終規規矩矩、苦民所苦，是真正能讓台中接軌國際、與苗栗、新竹、彰化、雲林及南投等中部縣市共榮發展的最佳人選。他疾呼，「最後一個晚上，把選票爆炸出去」！此外，先前預告的「神秘嘉賓」也在晚會上揭曉，由前台大校長管中閔透過錄影驚喜現身相挺。他表示兩人認識多年，江啟臣一直是堅守崗位、關心地方、有為有守的人；他對地方首長的期待，不外乎人品、格局，以及對市民的關心和承諾。管中閔指出，8年前江啟臣尊重黨內制度、全力幫助台中市長盧秀燕獲得勝利，如此有為有守的人品在台灣政治圈中非常少見；如今他擔任過黨主席與立法院副院長，擁有豐富的國會外交經驗、國際化視野與大格局，相信未來一定會繼續爭取中火減煤，絕不會像南部三縣市長一樣，任由光電污染水庫。話鋒一轉，管中閔重砲批評民進黨候選人何欣純，直指前立委張廖萬堅當年召開記者會抹黑他論文作假抄襲，自己身為台大校長當選人，竟遭到鋪天蓋地的政治追殺，即便後來教育部與台大都嚴正駁斥，張廖萬堅卻從未道歉。管中閔痛批，當時那場記者會上，何欣純就坐在旁邊，她與立委蘇巧慧「都是參與迫害台大校長當選人的幫凶」，更嚴厲質問台中市民「這種跟隨別人的意思去迫害別人的民意代表，未來若拿到權力，會不會用自己的權力去迫害別人？」