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高鐵自由座管制成效太讚！等5分鐘就進站、車廂終於不擠了

「南港高鐵站因為管制的關係，有很多人排隊，但剛剛排大概十幾分鐘就進去了，車廂都很舒適不會擁擠，可以慢慢找位置的程度」

▲高鐵自由座管制從傍晚開始在南港、台北、板橋站實施，實際管制成成效備受乘客讚賞。（圖／台灣高鐵臉書）

自由座管制大成功、乘客勉免搶就有位！高鐵喊話：3站動線已順暢

但等待時間最快5分鐘、最久10幾分鐘就能進站，在站務人員引導與分批放行下，整體動線相當順暢，還有乘客免搶位就意外坐到自由座位置，就連月台與車廂的擁擠狀況也獲得明顯改善。

▲晚上8時左右開始，高鐵「南港、台北、板橋站」進站與乘車動線已變順暢，人潮減少不少。（圖／台灣高鐵臉書）

不怕高鐵沒車！首開「紅眼班次」到投票日凌晨

因應11月28日九合一選舉返鄉投票人潮，高鐵自由座新制今（27）日傍晚正式啟動，針對南港、台北、板橋3站實施人流管制，分批引導乘客進站搭車，實施後成效意外獲得不少乘客好評。高鐵自由座管制從傍晚開始在南港、台北、板橋站實施，實際管制成成效備受乘客讚賞，有民眾在Threads發文，表示。就連台北站管制成效也十分出色，雖然一度人潮太多，上車的人只能站在走道，但不會擁擠到要貼在其他人身上，只要有排隊「基本上都能全部上車」，喊話大家可以不用太擔心。不少人也在網路上紛紛稱讚，、「真的比想像快很多，本來還想說要等很久」、「我也大概排不到十分鐘剛進去」、「今天高鐵很順暢耶！謝謝高鐵」、。根據乘客分享心得，認為自由座排隊人龍看似很長，根據高鐵稍早表示，，強調「高鐵全力拼運輸，一定是要拼盡全力把大家送回家的！還在吃飯的，最後一口湯慢慢喝，已經吃飽的，行李拉著，車站見！」民眾也別擔心搭不上列車，高鐵在今、明（26、27日）規劃20班全車自由座列車，並於今晚加開10班深夜「紅眼班次」，南下列車最晚一班將於11月28日凌晨1時59分抵達左營站，高鐵今日也宣布在今日加開3班次南下、3班次北上全車自由座列車，歡迎旅客多加利用。