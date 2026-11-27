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雙北是命運共同體 蔣萬安：新北沒本錢讓人實驗

揭眼中的李四川 蔣萬安：不會作秀、但會把每個螺絲鎖緊

國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間舉辦選前之夜，現場人數已突破4萬人，台北市長蔣萬安也到場助講。蔣萬安表示，選舉期間看到李四川遭受鋪天蓋地的攻擊與抹黑，讓他非常不捨，強調最後一哩路絕對不能大意，要守住的不只是新北市的建設，更是雙北共同生活圈的未來。蔣萬安更直言，未來只要李四川一通電話、一個眼神，憑藉兩人的默契，就能讓雙北無縫接軌。蔣萬安表示，台北和新北早已不是分開的城市，而是命運共同體，每天有無數新北市民到台北工作，週末也有許多台北市民到新北休閒，透過一座座橋梁及捷運建設，兩座城市的市民日常早已融合在共同生活圈裡，「新北好，台北才會更好；台北強，新北和北台灣才會真正迎向國際。」蔣萬安指出，新北市是一座正在起飛的國際大都市，沒有時間讓新人摸索，也沒有本錢讓任何人來實驗，新北需要的是一位經驗豐富、不需要磨合、馬上就能扛起責任的領導者。他強調，只要明天投給3號李四川，未來憑藉兩人之間的默契，一通電話、一個眼神，就能讓雙北無縫接軌。蔣萬安也說，儘管選舉最後關頭政治紛紛擾擾，但他與李四川心中始終惦記著民生優先，市民關心的是道路是否平坦、居住環境是否安全、長輩是否獲得妥善照顧，包括未來雙北交通整合、老舊社區更新，以及減輕育兒家庭負擔等，李四川都已經準備好了。談及自己眼中的李四川，蔣萬安表示，「李四川，他不會作秀，但是他會把每一個螺絲鎖緊。」李四川沒有華麗的口號、誇張的詞藻，卻會戴著工程帽走進工地第一線，緊盯每一個細節、把關每一筆預算。在政治語言越來越浮誇的環境下，更需要像李四川這樣腳踏實地的人。蔣萬安強調，台北隊已經就定位，相信未來李四川能夠憑藉自身經驗，與台北市攜手為市民創造更大的福祉。他也向台下支持者喊話，李四川公務生涯大半時間都奉獻給新北市民，拜託大家明天一定要站出來投票，最後階段持續催票、固票，明天也一起監票、迎向勝利。