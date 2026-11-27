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通膨驟降卻陷經濟衰退

阿根廷國會眾議院於26日正式表決通過一項歷史性法案，明文禁止中央銀行透過「印鈔票」為政府財政赤字買單。這項立法將自由派總統米萊（Javier Milei）打擊通膨的核心政策正式法制化，不過就在新法過關前幾天，官方數據顯示阿根廷經濟恐已陷入衰退，為米萊明年尋求連任之路增添變數。根據《美聯社》報導，新修訂的央行章程指出，阿根廷央行的「首要且根本使命」將專注於維護本國貨幣披索（Peso）的價值。儘管米萊在2023年競選總統時，曾高喊要「廢除央行並全面美元化」，但上任後轉向務實路線，全力穩定披索匯率。眾議院投票以141票贊成、0票反對、99票棄權通過此案。長期以來，每當阿根廷政府入不敷出時，便習慣要求央行加印鈔票填補財政缺口，這導致貨幣危機與惡性通膨屢屢爆發。米萊辦公室在聲明中盛讚，這項新法徹底終結了「長達91年的掠奪、徵收、有罪不罰與制度腐敗」。新法嚴格禁止央行向任何層級的政府提供貸款，或以任何形式為國庫融資。同時，該法也刪除了前總統克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）執政時期所增設的「促進就業與經濟發展」目標，這位貝隆主義反對派領袖過去曾高度依賴央行印鈔來支應龐大的公共支出。不過，新法賦予央行的獨立性保障略低於米萊的原本預期。米萊最初提案要求必須獲得參、眾兩院各三分之二多數同意，才能罷免現任央行總裁巴烏西利（Santiago Bausili）；但參議院先前淡化了該條款，眾議院週四也未能湊足票數將其恢復。這意味著未來的總統只需獲得參議院簡單多數同意，即可撤換央行領導層。過去3年來，米萊大刀闊斧削減公共開支，成功將阿根廷長年赤字扭轉為財政盈餘，並使年通膨率從2024年初的近300％，大幅壓低至上個月的33％。然而，緊縮代價也隨之浮現。米雷伊至今仍不願完全放手讓市場決定匯率，新章程依然將外匯管制權留在央行手中。緊縮的貨幣政策推高了披索匯率，使得阿根廷出口商品在國際市場變得昂貴，國內工廠同時面臨廉價進口貨的傾銷衝擊。目前僅石油與天然氣出口表現亮眼，製造業、零售業與建築業等勞力密集產業則陷入苦戰。阿根廷官方24日公布的最新數據顯示，繼第二季GDP萎縮0.6％後，阿根廷第三季GDP預估將再度衰退1.8％，連續兩季負成長已符合經濟衰退的普遍定義。隨著米萊的民調支持度下滑，曾見證阿根廷歷史上9度主權債務違約的國際投資人開始擔憂，主張民粹與大政府路線的貝隆主義陣營恐在明年大選捲土重來，推翻親市場改革。根據摩根大通數據，衡量市場對阿根廷違約風險預期的債券風險溢酬，自8月初以來已翻倍飆升。