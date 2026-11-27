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蔣萬安今（27）晚在凱道舉行選前之夜，國民黨前主席朱立倫也應邀出席，沒想到前主席寶刀未老，一次開砲民進黨北北基桃候選人，大酸蘇巧慧是看板王、童子瑋最大成就是叔叔是總統賴清德、黃世杰大部分桃園市民都不知道他是誰，更說沈伯洋短短3個月，「黑熊變白熊、極端主義者變聖誕老公公」，呼籲選民投票打敗認知作戰。北市更是有大家最喜歡肯定的李四川服務雙北、高雄幾十年，面對民進黨沒有任何的行政經驗，沒有什麼資歷，朱立倫致詞時說，明天是台灣全面民主化30幾年來最關鍵的一天，因為過去學的民主政治就是選好的，學歷、經歷好、能力強就是好的對象，曾幾何時大台北地區，不管北北基桃，現任市長都是表現最優秀的市長，台北市的對手，有選上一次民意代表嗎？有擔任一天公職嗎？最大經歷是黑熊學院院長、搞認知作戰，另一個成就是搞大罷免、搞亂台灣人，他是極端主義者。朱立倫嗆，但是他黑熊變白熊，極端主義者可以變聖誕老公公、善良的人，3個月就夠了，透過認知作戰、媒體文宣，把蔣萬安從白的變黑的，把自己變最善良的人。在桃園更扯，大部分桃園市民都不知道他叫什麼名字，好像有選立委沒選上，這次挑戰擔任過行政院長張善政，結果也是要靠認知作戰對付。朱立倫更轟，新北市是看板王對上建設王，李四川做40年，重大建設都是他做的，對手去新北看，每個路口都是看板，他老爸從國家或社會多少資源，幾千面看板，這樣就要打敗李四川？一樣的基隆也是如此，對手最大的資歷就是賴清德的姪子，所以可以拿到所有資源，如果放在過去的選舉，毫無疑問，明天的結果，北北基桃一定是我們贏。朱立倫話鋒一轉直言，台灣碰到最大的民主危機就在明天，要靠小市民、沉默的大眾，用選票摧毀認知作戰，打敗所有想要靠媒體、AI、認知作戰就要取得勝選的民進黨。把票投出來，投出來就是小市民勝利。