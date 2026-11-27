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細數多年共事經歷 盧秀燕：李四川一定會把責任扛起來

喊話新北市民別沉默 盧秀燕：國家的錢不能進家族口袋

國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，台中市長盧秀燕因行程關係無法親自到場，特別錄製影片為李四川加油打氣，更親暱稱呼李四川為「我最愛的小川哥」。盧秀燕表示，李四川不僅是相識多年的老朋友，更是讓她放心、值得信任的好夥伴，並向新北市民喊話「請不要沉默」，呼籲明天用選票選擇一個沒有貪污、沒有特權、沒有黑箱的生活。盧秀燕透過影片表示，自己與李四川相識多年，也曾在市政工作上並肩努力，她看過李四川做事的認真，以及面對困難時的堅持，「他也許不一定說得很動聽，但是他一定會把責任扛起來，一定會想辦法解決問題。」對她而言，李四川不只是一位熟悉的老朋友，更是一位讓她放心、值得信任的好夥伴。盧秀燕也提及翡翠水庫光電板爭議，表示面對珍貴的水資源，李四川堅定站出來捍衛雙北民眾飲用水，拒絕在水庫上設置光電板，因為她知道，李四川心中最在意的是新北市民的健康與生活。盧秀燕接著向新北市民喊話，「請不要沉默」，有人說這次投票是要投給自己想要的生活，因此更要清楚展現自己想要的是一個沒有貪污、沒有特權、沒有黑箱，國家的錢不會進入任何一個人、任何一個家族口袋，且有公平、有正義的生活。盧秀燕強調，新北的未來一天都不能耽誤，呼籲市民明天一起站出來，用手中的選票支持李四川。影片最後，盧秀燕更連喊4次加油，「新北加油，我最支持的小川哥，加油、加油、加油、加油！」