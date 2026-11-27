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聲援沈伯洋！賴瑞隆喊話「北高隆洋、北高攏贏」

賴瑞隆自許「關鍵第四棒」創黃金10年

賴瑞隆催票籲市長接棒、議會過半

▲民進黨高雄市長候選人賴瑞隆選前之夜，隔空力挺台北市長候選人沈伯洋。（圖／賴瑞隆競辦提供）

距離投票不到一天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（27）日在鳳山西廣場舉辦選前之夜造勢晚會，他表示，高雄場次與台北市長候選人沈伯洋串聯成「隆洋之夜」，呼籲高雄市民明天回家投票，讓市長接棒、議會過半，延續高雄在輕軌成圓、演唱會經濟與二奈米晶片等領域的發展成果。賴瑞隆指出，台北市長蔣萬安不讓沈伯洋舉辦選前之夜，高雄人用義氣與熱情號召全台灣成為沈伯洋的選前之夜，因此晚會定名為「隆洋之夜」，期盼明天賴瑞隆與沈伯洋雙雙當選，達成「北高隆洋、北高攏贏」。他也強調，在高雄不論支持哪個政黨，都能自由參加選前之夜替支持的候選人加油。回顧個人經歷與高雄發展歷程，賴瑞隆表示，自己擁有10年市府與10年國會資歷，過去在市府期間曾籌辦2008年高雄燈會、協助舉辦2009年世運會，並在擔任觀光局主秘時推動全台灣第一場5萬人演唱會；2013年任職新聞局長期間舉辦台灣首場黃色小鴨展，1個月內為高雄創造超過新台幣10億元觀光產值，2014年七三一氣爆發生當晚也第一時間趕往指揮中心協助救災。賴瑞隆說，從前市長謝長廷改變高雄形象、陳菊翻轉高雄命運，到現任市長陳其邁打造高雄光榮，他作為「關鍵第四棒」，將結合中央與地方團隊，開創高雄進步最快的黃金10年。他也引用動漫《排球少年》台詞「我不是一個人在戰鬥！打到底，才是王牌！」，承諾當選後將做全民市長，不分黨派團結高雄。賴瑞隆指出，如今的高雄擁有3個「第一」，包括全國第一條成圓的輕軌、國際天團來台開唱首選，以及世界最先進的二奈米晶片落腳高雄，不能走回重北輕南的老路。他呼籲所有高雄人明天無論搭乘高鐵、火車、巴士或自行開車騎車都要回家投票，市長票投5號賴瑞隆、議員票支持高雄大聯盟候選人，並多打一通電話拉票，共同守護高雄未來。