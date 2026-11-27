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選舉沒別招 蘇巧慧：我只有真心換真心

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（27）日於板橋第二體育場舉辦選前之夜，上台致詞時強調自己沒有別的招數，就是「真心換真心」，用自己的歷練感受到凝聚更多人，越來越多人站在一起，這就是真心換真心，更稱自己絕對不會辜負大家的期待，外界稱中永和跟新店深藍，在自己眼裡哪有什麼顏色之分，大家都期待更好的新北，最後喊出，「你給我4年，未來我讓你說一聲『我大新北』！」蘇巧慧表示，到今晚10時，2026選舉即將到終點，明天交由所有偉大的市民投票，就會知道未來4年的新北市長是誰，蘇巧慧準備好了，新北隊也準備好了，「去投票，一定贏！」蘇巧慧說，2年多前向各位市民朋友與栽培自己長大的這座城市誠懇地報告，在擔任3屆立委、服務新北超過10年之後，在為新北爭取了無數的大小建設之後，在聆聽所有市民朋友的心聲之後，「我希望爭取一個機會，為我的家鄉新北市服務」。蘇巧慧強調，自己沒有別的招數，從頭到尾只有一招，就是「真心換真心」，因此凝聚更多的人，越來越多的人站在一起，跟新北隊站在一起，這就是真心換真心，這也是這一次大家可以看到政治帶來正面的力量。蘇巧慧表示，本次選戰所有政策都是集體創作，共創就是這一次的主軸，而未來的城市舞台是大家的。這個城市未來要走向一個互動、多元、共創的新時代，凝聚政策讓城市前進。蘇巧慧也提及，自己一定不會辜負大家期待，外界稱中永和與新店深藍，在自己眼裡哪有什麼顏色之分，大家都期待更好的新北，最後自信喊出，「你給我4年，未來我讓你說一聲『我大新北』！」