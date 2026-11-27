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細數新北成長經歷 張淑娟：新北是我的家

感謝蔣萬安捍衛翡翠水庫 喊話雙北全壘打

國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，前中國小姐張淑娟驚喜登台助講。張淑娟細數自己在新北市成長、買房的經歷，直言「新北是我的家」，更肯定李四川多年來投入地方建設的經歷。她也提及翡翠水庫光電板爭議，感謝台北市長蔣萬安捍衛水資源，並喊出「台北、新北、雙北全壘打」，呼籲民眾明天站出來支持李四川。張淑娟表示，自己是在新北市長大的孩子，曾住過板橋眷村、五股、三重、蘆洲等地，24歲當選中國小姐後，在華航工作時每個月存下2萬元，存了5個月後，再向華航借款及辦理貸款，在八里買下人生第一間房子。張淑娟說，自己從小看著五股垃圾山及淹水問題逐漸改善，後來在八里住了20年，又搬到新店，一路見證新北市的城市發展與橋梁建設。她坦言，自己原本並不認識李四川，但看到他投入道路、橋梁等公共建設，讓她肯定李四川的工程經歷，強調新北市一天的建設都不能停。張淑娟也提及翡翠水庫光電板爭議，強調自己是雙北人，不喝「光電水」，並感謝蔣萬安捍衛翡翠水庫，更打趣稱蔣萬安是「傻瓜市長」，做了這麼好的事情，竟然沒有告訴大家。張淑娟表示，自己希望新北市的道路越來越平、路燈越來越亮，也期盼李四川能夠成為新北市的大家長。最後，她向台下支持者喊話「台北、新北、雙北全壘打」，更高喊「新北人我愛你們，請你們也愛李四川」，呼籲民眾明天投票支持3號李四川。