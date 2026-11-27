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台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉行選前之夜，黨內大咖盡出。立法院長韓國瑜致詞時，現場歡呼聲雷動，尖叫聲不停，他致詞時，稱蔣萬安「白人牙膏被打成黑人牙膏」，台灣民主來到最危險的一刻，民進黨政府已經走向獨裁，告訴他不能往前走，但民進黨的支持者、政府說「我們怎麼知道在獨裁，我們也是愛台灣」；稱明天要讓民進黨知道，台北市民有智慧，一定會支持蔣萬安，未來4年繼續充滿歡笑與陽光。韓國瑜一上台時，看到民眾高舉「韓國瑜長頭髮」的看板笑開懷，稱那個牌子最可愛，太棒了。韓國瑜隨後說，明天這時候就知道未來四年台北市由誰來帶領、前行，觀察台灣政治民主40年，沒看過2026台北市長選舉這麼骯髒的選舉，全台灣95%以上的媒體全部攻擊蔣萬安。蔣萬安真的是一個「白人牙膏被打成黑人牙膏」，沒有這種選舉，這不是民主，公平競爭、民調客觀，今天台灣民主到了最危險的一刻，司法不正當介入、民調武器化、行政院長不副署武器化，蔣萬安這麼正派、清廉、認真，讓他想到有一個很毒的樹，長的水果被人吃死掉，就去罵樹為何要長有毒的水果，結果樹說怎麼知道有毒。韓國瑜稱，最有智慧的台北市民，民進黨政府已經走向獨裁，已經告訴他不能往前走，民進黨的支持者、政府說怎麼知道在獨裁，「我們也是愛台灣」，這是100%要往獨裁的路走了。韓國瑜說，蔣萬安這有教養、認真清廉，這麼好的市長，居然優點都被汙染成缺點，大家不是告訴孩子一定要寬厚、對人厚道嗎？這4年大巨蛋一年就用、財政紀綠6都第一名，每個班小孩子都可以喝到牛奶，把輝達請進台北，國民中小學投資增加50%教育經費，居然被抹黑、取笑、嘲諷，台北市民，這是把台北市民智商看低了嗎？大家夠水準、有智慧、判斷能力，一定要讓蔣萬安順利連任。韓國瑜呼籲選民把選票報告出去，讓全世界讓民進黨了解，台北市民有智慧，不會聽到網路上亂七八糟的對不對，明天晚上這時候會有歡笑、哭泣，有人開心有人落淚，但他堅信，台北市民智慧一定會支持蔣萬安，未來4年繼續充滿歡笑與陽光。