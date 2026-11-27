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台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強，今（27）日晚間9點宣布凱道造勢人數超過12萬人，並同步透露選前之夜的神祕彩蛋，就是要在晚間10時30分，蔣萬安加開線上直播，要開箱和愛妻石舫亘的神祕小窩。羅智強今早在臉書發文稱，蔣萬安的選前之夜活動，除了大家最喜愛的禿子、漢子、燕子都將登台外，他也跟競辦執行總幹事徐巧芯特別幫大家精心準備了一個神祕的「超級彩蛋」，保證讓大家驚喜。 羅智強還強調，應該不好猜，但他會在造勢晚會上公布，想知道的話就鎖定晚上六點的開始的選前之夜。晚上羅智強上台後，就宣布神秘彩蛋就是晚上10點半，蔣萬安透過直播開箱他和太太石舫亘的神祕小窩。不過直播時間超過晚上10點，外界質疑是否有違反相關選舉規定？今（27）日上午中選會主委游盈隆表示，公開競選活動到今天晚上10點結束，網路上的競選活動則到凌晨0點0分，這也包括政黨在內。