我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德指出，賴瑞隆有「十年市府、十年國會」的歷練，是唯一能接棒帶領高雄繼續向前的人選。他呼籲市民明天出門投票，「選對的人、走對的路」。(圖／翻攝畫面)

▲陳其邁也以巨型手機立牌交棒給賴瑞隆，象徵兩人擁有最暢通的市政傳承管道。(圖／翻攝畫面)

▲「隆洋之夜」正中央的巨型LED螢幕高低堆疊，將高雄的英文簡稱「KH」嵌進中文「高」字，競總表示，象徵「把高雄放在正中間，把市民放在主位」。(圖／翻攝畫面)

選前最後一夜，鳳山西站旁廣場的應援聲震撼全高雄！高雄市長候選人賴瑞隆今（27）晚舉辦「隆洋之夜」，總統賴清德、市長陳其邁接力助陣，議長康裕成、高雄全數立委、市議員及議員候選人齊聚，現場人潮爆滿。賴瑞隆感性表示，將用一生回報高雄的栽培，並喊話「賴瑞隆差你一票，議員差你一票，高雄就差你一票！」籲11月28日出門投票，守護得來不易的進步，共同開創最偉大的新時代。「隆洋之夜」打造選舉史上首見的未來感舞台。正中央的巨型LED螢幕高低堆疊，將高雄的英文簡稱「KH」嵌進中文「高」字，道道光束越過會場，在夜空交會。競總表示，除了展現對城市美學的堅持，更象徵「把高雄放在正中間，把市民放在主位」。賴清德指出，賴瑞隆有「十年市府、十年國會」的歷練，是唯一能接棒帶領高雄繼續向前的人選。他呼籲市民明天出門投票，「選對的人、走對的路」。陳其邁表示，六年來市府團隊「日也拚、夜也拚」，向世界證明高雄做得到。每當高雄的預算面臨刪減，賴瑞隆總是率先站在第一線替高雄發聲，是唯一能延續他施政路線的人選。晚會播出《關鍵四棒接力衝刺》，回顧謝長廷、陳菊、陳其邁一棒接一棒推動高雄轉型，並播放台北市長候選人沈伯洋的應援影片《行動代號：去投票》，讓相距300多公里的「隆洋」隔空合體。賴瑞隆大進場時，四面巨型隆洋大飄帶同時展開，拼出「北高隆洋」，震撼全場。賴瑞隆表示，高雄率先號召全台串聯聲援沈伯洋、相互打氣。他說，市長的心胸決定城市的格局，市民聲音的分量決定城市的偉大。「先有市民，才有市長。」高雄過去二十年，印證了「選對的人、走對的路」。賴瑞隆回憶，八年前，大家在鳳山西站旁為陳其邁加油。不到兩年，市長補選前夜，大家又回到這裡。高雄人兩年投三次票，讓全國看見追求進步的決心。隨著國際企業擴大投資高雄，全世界都在看明天的結果，「高雄的命運，始終掌握在高雄人手上。」從籌辦高雄燈會、世運會、台灣首場五萬人演唱會、首度將黃色小鴨帶進高雄港、到爭取六千億建設經費，賴瑞隆娓娓道出為高雄奉獻二十年的心路歷程。他分享，曾問陳菊，希望市民怎麼記得她。陳菊說，若有一天市民想起她，覺得高雄因為有她變得更好，那就值得了。賴瑞隆一直惦記這句話，自勉無論在哪個崗位，讓市民生活更好，就是人生最大的價值。「你們臉上的笑容，就是我為高雄打拚的理由。」賴瑞隆向市民深深鞠躬，感謝栽培一個在菜市場長大的孩子，讓他有機會承擔責任。一句「如果沒有高雄，就沒有賴瑞隆」，道出他將用一生回報高雄的心意，讓現場為之動容。賴瑞隆說，這次選舉是近年最關鍵的一役，今天的高雄已經有「三個第一」。全國第一條成圓輕軌在高雄，國際天團來台開唱首選高雄，全球最先進的二奈米製程也在高雄量產。他呼籲市民堅定守護進步，不讓高雄走回頭路，也承諾做全民的市長，不分黨派一起開創最偉大的黃金十年。陳其邁也以巨型手機立牌交棒給賴瑞隆，象徵兩人擁有最暢通的市政傳承管道，並贈送「有票噴霧」。眾人高喊「高雄的市長賴瑞隆」，印有「 2026.11.28出門投票」的彩紙噴出，在巨型「高」字舞台前漫天飛舞，將晚會推向高潮。現場許多年輕朋友舉起「投票超人」、「我從美國回來投賴瑞隆」、「首投族挺賴瑞隆」等自製手板。賴瑞隆拜託市民，今晚至少再打一通電話拉票，明天帶家人、約朋友，開開心心去投票。市長投五號賴瑞隆，議員投民進黨支持的候選人，投給自己想要的生活，一起喊出「我高雄，我驕傲！」會後，賴瑞隆隨即在陳其邁陪同下展開大車掃，向市民懇託到最後一刻。明天，高雄嶄新的一頁，由全體高雄人用選票寫下。