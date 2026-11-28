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好市多黑五集體暴動！會員圍一圈開搶日本安心褲：棧板一放下全掃光

▲一名員工推著推板車出現，上面疊了好幾箱「蘇菲日本製超熟睡安心褲」，等到店員放下棧板後，周邊所有會員瞬間出手開搶。（圖／翻攝Threads）

蘇菲安心褲之亂再爆發！今年再推「日本製限定」比市價便宜63折

此次黑五特價更祭出超殺優惠，每盒40片原價789元，折扣170元只要619元，等於折扣78折，

換算下來一片只要15.47元。

▲好市多黑五期間多款熱銷生理用品祭出超殺折扣，蘇菲超熟睡夜用安心褲、蘇菲輕薄貼合衛生棉都是本次亮點。（圖／NOWNEWS攝）

▲蘇菲推出的「蘇菲輕薄貼合衛生棉」，主打日本進口更採取獨創雙刀流設計，完美服貼又不會變形，在首日就成為會員瘋搶對象。（圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區臉書）

今年好市多黑五買什麼？電視、衛生棉、手機架、洗衣精都搶手

▲好市多黑五首日不只大家電熱銷，洗衣精同樣搶手，ARIEL極致雙效抗菌洗衣精6入組，原價899元、特價689元，現省210元，吸引會員大量採購。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多今年獨家開賣「grantclassic 八力架機車手機架雙系統定位倉版」，其因高質感設計以及定位功能在社群爆紅，原價899元折扣230元，一盒只要669元就能入手。（圖／翻攝Threads）

台灣好市多（Costco）黑色購物節持續開跑，活動從11月23日至12月6日，為期14天推出超過700項優惠商品。但近日好市多突然爆發「蘇菲安心褲之亂」，有民眾前幾日直擊，一群會員集體圍成一圈，竟是在等待店員將「蘇菲超熟睡夜用安心褲」補貨，該商品在好市多黑五祭出78折優惠，原價789元下殺只要619元。不過在店員一放下棧板後，會員瞬間衝上前搶光安心褲，暴動畫面在網路上引發討論，也讓一票人驚呼「太可怕了！」有女網友近日在Threads曝光一段短片，畫面中位於好市多賣場，但眾多會員突然圍成一個圈，似乎在等待什麼商品補貨，接著一名員工推著推板車出現，上面疊了好幾箱「蘇菲超熟睡夜用安心褲」，等到店員放下棧板後，周邊所有會員瞬間出手開搶，讓目擊者震驚表示「看大家搶一波！要搶吧」，更提到商品瞬間秒殺。影片畫面曝光後，馬上引來眾人傻眼留言，「我還沒看清楚是什麼，已經在搶了」、「這什麼蝗蟲過境」、「這群人也太可愛了吧，在板子落到地上之前大家都沒動手拿」、「至少員工放板之後才開始搶，讚讚」、「這很好用啊！用了很安心，不過市價真的不便宜欸」。事實上，去年好市多黑五特價期間，也發生過安心褲、安睡褲之亂，2025年好市多針對「蘇菲安心褲日夜組合」、「好自在熊抱散熱安睡褲」祭出折價優惠，當時不分男女老少都到現場大搶一波，甚至還發生店員才剛把棧板推到指定位置，就有蜂擁而至的民眾衝上前搶購，讓目擊者嚇喊「太可怕了！」而今年好市多黑五再針對生理用品祭出優惠，影片中被瘋搶的「蘇菲超熟睡夜用安心褲」則是今年特價亮點，該款是好市多在黑五購物節特別推出的日本製限定規格，不只舒適彈性，穿起來輕薄又透氣。值得一提的是，今年好市多黑五熱門產品眾多，以家電部分，首日就有會員開搶三星電視，10分鐘內就有至少10名消費者填寫訂購單；至於生活用品搶手貨更是眾多，像是同樣是蘇菲推出的「蘇菲輕薄貼合衛生棉」，主打日本進口更採取獨創雙刀流設計，完美服貼又不會變形，在首日就成為會員瘋搶對象。還有ARIEL極致雙效洗衣精補充包、滿意寶寶晚安褲等，也在首日被搬到棧板全空，成為家長們必搶的育兒與居家囤貨神物；在眾多優惠中也有機車族推薦商品，像是好市多今年獨家開賣「grantclassic 八力架機車手機架雙系統定位倉版」，其因高質感設計以及定位功能在社群爆紅，原價899元折扣230元，一盒只要669元就能入手，還有上班族為了它特定請假去買。