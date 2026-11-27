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黃樂錯綜持股網絡橫跨星、日、中

報關單藏「價格破綻」 中資銀行明知禁運仍放貸

《彭博》最新獨家報導披露，兩家中國企業已在上海一座大型資料中心內，安裝了美國晶片巨頭輝達（Nvidia）旗下受到嚴格出口管制的頂級Blackwell晶片組裝的伺服器。這座資料中心與近期捲入輝達晶片走私風暴、且疑與黃仁勳有婚外情的關鍵人物黃樂關係密切，而相關中企竟直接拿這些理應不能販運到中國的伺服器作為抵押品，向具有官方背景的中國金融機構貸得巨額資金。根據《彭博》檢視今年11月提交給中國監管機構的文件與銀行申報資料，在名為「長三角專案」的上海資料中心內，安裝了一台「GB300 NVL72」伺服器機櫃，這是輝達目前最強大的資料中心產品之一。文件顯示，中企上海朔耀將該套硬體作為抵押品，向上海創新銀行申請了9600萬人民幣的貸款。此外，另一家名為上海科展的中企，也在2025年底向一家由上海市政府機構全資擁有的融資租賃公司貸款9000萬人民幣時，申報文件顯示該設施內也擁有一台搭載Blackwell晶片的GB200伺服器。這些申報文件首度證實，美國嚴禁出口至中國的輝達Blackwell處理器，已成功流入與黃樂及新加坡雲端業者「Megaspeed」有密切關聯的中國資料中心。這類晶片是OpenAI與Anthropic等AI巨頭用來訓練最尖端模型的核心硬體，美國總統川普已明確表態，現階段絕不希望這些晶片流入中國。值得注意的是，輝達執行長黃仁勳過去曾宣稱這類產品體積過於龐大、不可能被走私。一台標準的GB300 NVL72機櫃高達2公尺，內含72顆Blackwell Ultra晶片與36顆Grace處理器，重量超過1500公斤，體積宛如一台巨型冰箱。近期輝達正因未能遏止價值數十億美元的晶片地下貿易，而面臨美方嚴密審查。至於這台GB300機櫃究竟如何流入中國，目前仍不得而知。《彭博》將文件中的產品序號輸入公開保固資料庫後發現，該機櫃是由負責組裝輝達晶片的台灣大廠「技嘉科技」所製造。這類高階設備在進入資料中心前，往往經過多層經銷網絡轉手，許多最終走私進入中國的產品，最初都是售往未受管制的地區。針對《彭博》提供序號詢問原始買家與交易時間，技嘉以公司政策為由婉拒回答，僅透過電郵聲明強調，該公司所有業務均嚴格遵守適用法律與法規，所有交易均符合內部合規要求及當時有效的相關法令。這起事件讓新加坡新創雲端公司Megaspeed與黃樂再度成為焦點。Megaspeed成立短短幾天內便獲得輝達的高度認可，迅速躍升為輝達在東南亞的最大客戶。本月稍早，川普政府已以「極高風險涉及晶片轉移」為由，將Megaspeed列入美國貿易黑名單。調查顯示，黃樂與投資「長三角專案」的多家公司均有牽連，而該專案的總裁就是康偉，據傳為黃樂的伴侶。另一方面，提供GB300作為抵押的上海朔耀，不僅活躍於該資料中心，也與Megaspeed高度重疊。上海朔耀本月罕見發表聲明，證實自己是Megaspeed的服務供應商之一，但聲稱雙方僅限於「一般商業合作」。Megaspeed與輝達則均未回應《彭博》的最新置評請求，Megaspeed先前亦否認在美國調查中有任何不法行為。根據中國企業資訊平台數據，上海科展總部距離長三角專案僅約半公里，且與上海朔耀位於同一棟商業大樓內，上海朔耀甚至曾在該處招募負責輝達受管制晶片H100與H200的工程師。2024年2月，兩家公司同步在營業項目中新增了「進出口業務」。同月，Megaspeed的原始母公司、中國遊戲巨頭「第七大道」透過其2019年向黃樂收購的子公司，取得了上海科展16.7％的股權；其餘83.3％股權則由成立於2025年3月的日本企業「NeXPower Japan」持有。中國財經媒體《財新》曾指出，這家東京公司實際上正是由黃樂所控制。不過，《彭博》記者走訪NeXPower位於東京的登記地址時，屋內說中文的員工拒絕證實公司身分並直接關門拒訪，其董事登記住址也已人去樓空。「長三角專案」號稱設計容量高達80萬台伺服器，規模足以比肩OpenAI等巨頭的超大規模資料中心。根據《彭博》審閱的建設規劃參數，其總算力與能耗比極高，幾乎不可能靠華為等中國本土晶片達成。此次曝光的抵押文件僅是冰山一角，除了Blackwell晶片外，與上海朔耀同屬一間母公司的上海龍杰也申報擁有美超微（Super Micro）與戴爾（Dell）製造的輝達上一代Hopper晶片伺服器，並以此向上海創新銀行貸得2億人民幣；上海科展亦申報擁有32台型號帶有技嘉前綴的H200伺服器。這些文件顯示，部分具有官方背景的中國金融機構，顯然明知受美方管制的硬體正流入中國，卻仍願意接受這類資產作為抵押並提供資金。此外，貿易數據庫「Big Trade Data」的紀錄也揭露了疑似走私的蛛絲馬跡。2025年5月，上海科展曾從馬來西亞空運一批價值1100萬美元的貨物至上海浦東國際機場。海關申報單雖將貨物描述為「儲存機箱」，但其填報的商品編碼「847150」卻代表「運算伺服器」，且單價高達26萬4108美元，這價格對機箱而言貴得離譜，卻正好落在搭載輝達Hopper晶片伺服器的價格區間內。