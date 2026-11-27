結果遭到英國隊3A等級強投威爾斯（Nicholas Wells）完全封鎖，全場只敲出1安打，一度被21上21下

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英國隊推出3A強投威爾斯 中國隊慘遭封鎖

中國隊關鍵一戰被完封 晉級之路不樂觀

本場輸球的中國隊，晚場交手2勝、綜合實力最強的尼加拉瓜，只能贏球不能輸球，就算勝出，還要與英國、尼加拉瓜比較對戰優質率，競爭2張正賽門票，形同陷入淘汰邊緣。

▲英國隊3A等級強投威爾斯（Nicholas Wells）過去美職最高層級來到3A，本場完全封鎖中國隊。（圖／WBSC提供）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（2027 WBSC Premier12 Qualifier）1勝在手的中國隊，今（27）日面對英國隊，為本屆賽會最關鍵一戰，，王牌左投王翔唯則在第三局丟掉全場唯一1分，中國隊終場0：1被英國隊完封，名戰面對尼加拉瓜就算贏球還不一定晉級，等同陷入淘汰邊緣。中國隊昨戰6：1擊敗捷克隊，先搶到一勝在手，晉級態勢佔據優勢，無奈稍早捷克隊再負尼加拉瓜，晚場中國隊面對英國隊，唯有贏球一條路才能提前晉級。比賽開打後形成投手大戰，英國隊本次徵招多位小聯盟、NCAA等級美國好手加入，全隊只有4位球員在英國出生，堪稱小美國隊，且投手戰力齊全，2位最高層級到3A的好手威爾斯、龍恩（Ryan Long）同場上陣，聯手封鎖中國隊打線。中國隊僅在首局由李孝煬敲出一壘安打，想不到就是全場唯一一支安打，先發投手王翔唯前2局好投，第三局遭到英國隊小聯盟高階1A強打維耶拉（Max Viera）敲出長打，英國隊先攻下1分，終場就以1：0擊敗中國隊，收下寶貴一勝。明天午場英國隊面對捷克隊只要贏球，