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▲「小麻糬」飛奔沈伯洋懷裡。（圖／擷取自沈伯洋YT）

選前最後一天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）晚舉行「市民之夜」直播，晚間沈的妻子曾心慧以及女兒「小麻糬」也現身。「小麻糬」一見到爸爸便立刻飛撲討抱抱，家人同框的溫馨畫面瞬間融化全場，更讓直播在線觀看人數一舉飆破41萬人大關。曾心慧、「小麻糬」晚間近9時登場，「小麻糬」一見到爸爸便立刻飛撲討抱抱，場面溫馨。曾心慧表示，感謝大家，選戰一路以來，他們一家三口感受到滿滿愛與支持，聽到民眾的打氣讓人感動，「小水滴很溫暖，撫慰小麻糬心靈」；他再次致謝，感受到溫暖的感覺，要跟大家說謝謝，「有大家陪伴我們，要謝謝大家！」曾心慧透露，有感受到沈伯洋的使命感，一開始接到任務時，沈有點緊張要摸索，白天要去拜訪，晚上回到家研究政策，有一陣子還會說夢話，「那時很心疼他，但超可愛！」沈投入一件事情，可以全心全意，越選越開心，這是很奇幻的旅程，非常榮幸。沈伯洋提到，一路以來，家人最辛苦，他當教授時候要陪伴家人時間比較多，尤其最後60天，在家時間變少，競選後只有去一次接「小麻糬」，面對這樣的狀況，感謝大家安慰「小麻糬」，還會送貼紙等東西，「小麻糬」受到很大照顧。談起沈伯洋辛苦之處，曾心慧忍不住落淚，沈伯洋強調，家真的很重要，包含夫妻、兄弟、姊妹等，而他也希望每個人希望都被照顧、很幸福，陪伴很重要；至於想對妻子說什麼，沈說，「我每天都會說我愛你，我也會跟小麻糬，很謝謝妻子這麼多年的陪伴，長時間陪伴很重要」。曾心慧對沈伯洋說，「我們以你為榮！」他也是小水滴，會追直播、車掃、一起站在路邊 ，「很謝謝你把這樣好的選舉氛圍帶給大家！我希望你能成為我的市長」；他呼籲，希望大家給沈伯洋機會、替大家服務，相信沈一定會做的很棒，「你很棒！我愛你3萬年」。