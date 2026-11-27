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YouTube團體「欸你這週要幹嘛」經紀人若茵今（27）日突然發文宣布與頻道結束7年的合作關係，更說出「有些價值卻不能妥協」、「起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活」等語，讓粉絲猜測是否出現內鬨，稍早又有人發現該篇離別文至今只有妹妹（Shine）和老公老吳留言祝福，唯獨不見頻道靈魂人物姐姐（Ariel）現蹤，引發粉絲揣測雙方是否已經鬧翻。若茵在貼文中表示，與「欸你這週要幹嘛」的經紀合作將於月底告一段落，並提到合作7年除了確定自己對工作的初心不變之外，也更加了解自己，「有些風景值得欣賞，但有些價值卻不能妥協，很開心人生又來到一個可以重新選擇的時刻」，更提到蔡康永寫過的一段話「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向，自己不想過的生活」。該篇貼文發布沒多久，妹妹（Shine）現身留言「我們都會更好的」，若茵回覆「一起當快樂愛買的媽媽」，妹妹的老公老吳也表示「走吧！一起三鐵囉」，若茵也熱情回應，對此，有網友在Threads發文討論，指出平常與成員們互動頻繁的姐姐（Ariel）不僅未在該篇貼文下留言，甚至連按讚都沒有，讓許多粉絲聯想兩人之間是否產生心結。不少粉絲議論紛紛：「若茵阿姨發的文，只有老吳跟妹妹有留言，所以網友之前說妹妹他們越來越少出現，感覺有不合，感覺是真有此事」、「經紀人也離開了，妹妹老吳也很少出現了，最近影片甚至是性別趴或是拍知道懷孕影片也都沒出現，說關係沒生變是不太可能的」、「我也覺得妹妹很久沒出現欸」、「看來誰有問題很明顯了！」