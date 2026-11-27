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▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（27）日晚間舉辦「市民之夜」選前之夜活動，現場湧入5萬名支持者，陪柯志恩走完選前最後一夜。(圖／翻攝畫面)

▲活動尾聲也特別邀請到朱康老師獻唱台語競選主題曲《我們都在》，隨著音樂響起，50名支持柯志恩的高雄市民也一一走上台擁抱柯志恩，用最直接的行動表達力挺。(圖／翻攝畫面)

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（27）日晚間舉辦「市民之夜」選前之夜活動，現場湧入5萬名支持者，陪柯志恩走完選前最後一夜。活動中也安排驚喜彩蛋給柯志恩，現場邀集50名素人支持者上台，用行動站在柯志恩身邊，也象徵高雄市民就是柯志恩這一路走來最堅定的靠山。柯志恩致詞時哽咽說道，感謝高雄市民陪伴她走過1500多個日子，「你們都沒離開，我當然也在！」今晚活動邀請到柯志恩競選總部主委、前立法院長王金平、立法委員林倩綺、陳菁徽、以及前台大校長管中閔擔任助講嘉賓。林倩綺致詞表示，柯志恩四年前在國民黨最艱困的時刻，毫不畏懼地為高雄披上戰袍；這四年來，她走遍高雄38區、走破四雙布鞋，只為傾聽市民最真實的聲音。從美濃大峽谷到烏山頭水庫遭光電開發破壞環境，柯志恩都用實際行動，堅定守護高雄的山林環境與市民的健康權益。林倩綺也呼籲支持者們一起串聯新北李四川、台中江啟臣、嘉義張啓楷及高雄柯志恩，完成「333連線」，用選票將眾人送進市府。柯志恩競總主委王金平表示，柯志恩四年前雖然落選，卻始終堅定留在高雄，四年來一步一腳印走訪地方，因此凝聚越來越多市民的支持。王金平指出，柯志恩對高雄市政已有完整擘畫，不僅希望將高雄打造成「教育之都」，也要創造更好的投資環境，帶動產業發展，讓高雄成為真正的科技城市。王金平也提到，過去選舉曾發生各種「奧步」事件，呼籲大家若聽到任何抹黑消息，都要相信柯志恩的人格與操守，勇敢、堅定地支持柯志恩，一起翻轉高雄。前台大校長管中閔今也特別南下為柯志恩助講，他提到當年柯志恩在立法院為他仗義執言。後來柯志恩決定投入高雄市長選舉，他一度相當擔心，因為深知這是一條艱難的道路。但柯志恩即使失敗，也從未忘記對高雄鄉親許下的承諾，這份堅持讓他看見柯志恩的勇敢、毅力與決心。談及近日全台關注的光電板議題，管中閔指出，全台有5座水庫設置光電板，其中高雄就有2座，「從山到水都能看到光電板，鄉親們想要這樣的光電板嗎？」呼籲市民不要期待「新潮流」會替大家擋下光電開發，若高雄鄉親願意給柯志恩一個為高雄服務的機會，柯志恩絕對會是最好的選擇。立法委員陳菁徽分享，這幾天跟著柯志恩車掃時，沿途不斷有鄉親熱情遞上暖暖包與小點心，讓柯志恩相當感動。面對新潮流的不斷攻擊，柯志恩「打斷手骨顛倒勇」，如此正直、勇敢的女性，值得高雄市民用選票相挺，呼籲大家把手中的選票交給柯志恩，讓市民的力量決定高雄的未來。競選團隊今也特別準備了一份「大彩蛋」，在柯志恩上台時，現場播放一支短片，內容是許多市民朋友拿起手舉牌，對著鏡頭親口說出「為什麼支持柯志恩」，一句句真摯的話語，讓台上的柯志恩又驚又喜，當場感動到紅了眼眶。柯志恩致詞時哽咽說道，感謝高雄市民陪伴她走過1500多個日子，「你們都沒離開，我當然也在！」她回憶，四年前自己沒有在失敗後轉身離開，而是決定留在高雄、在風雨中繼續蹲點，把走過的每一條路都當成「回家的路」。她分享，今天在鳳山車掃時，遇到一名女孩舉牌寫著「四年前妳沒走，四年後我們還在」，幾週前也有市民親手交給她一封信，寫著「謝謝柯老師留下來」，這些市民一句句真摯的話，讓她深深感動，也成為她留下來的動力。柯志恩表示，自己四年前也是在夢時代旁，舉行第一場萬人造勢；四年後她站在夢時代前，闡述自己對高雄的夢想。她希望打造一個讓孩子擁有廣闊視野、讓青年不必北漂、讓長輩老有所依的城市；也要守護高雄的山林、水質與空氣，讓每一個家庭都能對未來抱有希望。柯志恩也強調，「我已經不是四年前的柯志恩」，如今她有絕對的實力，也已經準備好帶領高雄邁向下一個階段。最後她感性喊話，自己一路走來最大的勇敢，來自對高雄的感情，台語有句俗諺說「為愛拚命」，因為高雄市民的愛，她一定會為高雄拚命到底，也懇請大家明天勇敢站出來，用選票讓高雄再次翻轉，「讓民主再次偉大，讓我們的名字再次光榮！」活動尾聲也特別邀請到朱康老師獻唱台語競選主題曲《我們都在》，隨著音樂響起，50名支持柯志恩的高雄市民也一一走上台擁抱柯志恩，用最直接的行動表達力挺。在朱康老師溫暖的歌聲陪伴下，現場5萬名觀眾拿起手機揮舞，整個場地瞬間化成一片星光海，氣氛溫馨感人。也讓這場「全民應援」為今晚的選前之夜畫下圓滿句點。