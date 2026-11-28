2026年台灣「九合一」地方選舉今（28）日登場，投票結果將決定各直轄市市長、直轄市議員、各縣市長、各縣市議員由誰當選，下午4時投票結束，《NOWNEWS今日新聞》本文將不斷更新六都市長與全台各縣市首長開票結果，當選名單一次掌握。
以下為各選區候選人名單與得票數，正式計票結果以中選會公告為準。
台北市
郭璽：
林志成：
沈伯洋：148845
蕭文乾：
蔣萬安：181251
唐新民：
新北市
蘇巧慧：274471
蘇輝湟：
李四川：289722
桃園市
黃世杰：104200
張善政：135153
台中市
何欣純：161162
洪麗華：
江啟臣：152173
台南市
蕭燐洪：
謝龍介：102269
陳亭妃：110478
葉人文：
高雄市
張靜：
王肇民：
柯志恩：170245
洪方隆：
賴瑞隆：193261
新竹縣
鄭朝方：15009
徐欣瑩：10148
朱定瑀：
苗栗縣
陳品安：16973
鍾東錦：25844
彰化縣
陳素月：44008
魏平政：39949
邱建富：
陳重嘉：
南投縣
許淑華：21327
温世政：13045
雲林縣
吳炳輝：
張嘉郡：16919
劉建國：16163
林佳瑜：
嘉義縣
吳品叡：16003
蔡易餘：21607
屏東縣
蘇清泉：22923
周春米：33933
宜蘭縣
林國漳：11003
陳宏毅：
吳宗憲：10023
劉燦輝：
楊鉯婷：
花蓮縣
魏嘉賢：4733
張峻：6710
游淑貞：6015
羅佩秦：
台東縣
李吳穎智：
陳瑩：5675
王志偉：
吳秀華：8052
澎湖縣
許智富：
周倪安：
葉竹林：
吳淑瑾：1206
陳振中：1702
陳盡川：
基隆市
童子瑋：10152
魏造文：
謝國樑：9813
新竹市
高虹安：21913
何志勇：
莊競程：15895
嘉義市
王義成：
陳愷璜：
張啓楷：10816
王美惠：12654
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統：
金門縣
張國威：
李文良：
洪和成：
張火木：
陳玉珍：221
梁文韜：
黃世團：
連江縣
王忠銘：255
曹爾元：214
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台北市
郭璽：
林志成：
沈伯洋：148845
蕭文乾：
蔣萬安：181251
唐新民：
新北市
蘇巧慧：274471
蘇輝湟：
李四川：289722
桃園市
黃世杰：104200
張善政：135153
台中市
何欣純：161162
洪麗華：
江啟臣：152173
台南市
蕭燐洪：
謝龍介：102269
陳亭妃：110478
葉人文：
高雄市
張靜：
王肇民：
柯志恩：170245
洪方隆：
賴瑞隆：193261
新竹縣
鄭朝方：15009
徐欣瑩：10148
朱定瑀：
苗栗縣
陳品安：16973
鍾東錦：25844
彰化縣
陳素月：44008
魏平政：39949
邱建富：
陳重嘉：
南投縣
許淑華：21327
温世政：13045
雲林縣
吳炳輝：
張嘉郡：16919
劉建國：16163
林佳瑜：
嘉義縣
吳品叡：16003
蔡易餘：21607
屏東縣
蘇清泉：22923
周春米：33933
宜蘭縣
林國漳：11003
陳宏毅：
吳宗憲：10023
劉燦輝：
楊鉯婷：
花蓮縣
魏嘉賢：4733
張峻：6710
游淑貞：6015
羅佩秦：
台東縣
李吳穎智：
陳瑩：5675
王志偉：
吳秀華：8052
澎湖縣
許智富：
周倪安：
葉竹林：
吳淑瑾：1206
陳振中：1702
陳盡川：
基隆市
童子瑋：10152
魏造文：
謝國樑：9813
新竹市
高虹安：21913
何志勇：
莊競程：15895
嘉義市
王義成：
陳愷璜：
張啓楷：10816
王美惠：12654
黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統：
金門縣
張國威：
李文良：
洪和成：
張火木：
陳玉珍：221
梁文韜：
黃世團：
連江縣
王忠銘：255
曹爾元：214
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