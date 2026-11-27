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見6萬人湧入造勢現場 韓國瑜：像沙烏地阿拉伯的石油

細數高雄共事點滴 韓國瑜揭李四川治水經歷

用3個「苦」形容李四川 韓國瑜喊話讓川伯苦盡甘來

國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，現場人數突破6萬人，立法院長韓國瑜登台助講時，形容支持者就像沙烏地阿拉伯的石油一樣，「全部都冒出來了」。韓國瑜不捨李四川選戰期間遭受攻擊，痛批自己觀察台灣選舉近40年，從未見過如此骯髒的選舉，更以牙膏比喻，「一條白人牙膏，活活被打成黑人牙膏！」他也以「苦讀出身、苦民所苦、苦盡甘來」3個苦形容李四川的一生，呼籲新北市民明天站出來投票。韓國瑜一登台便向家鄉新北市的鄉親問好，看到現場6萬名支持者，忍不住形容「像沙烏地阿拉伯的石油一樣，全部都冒出來了」，感謝鄉親成為李四川的後盾。韓國瑜表示，自己認識的李四川清清白白、腳踏實地，從屏東小琉球到高雄求學，考上公務員後，從最基層的3職等一路做到行政院秘書長，40年公務生涯無論在哪個崗位，都認真、努力打拚，沒想到參選新北市長後，竟被指為黑道。韓國瑜痛批，自己與前新北市長朱立倫從政多年，觀察台灣選舉近40年，從未見過像這次如此骯髒的選舉，「我們李四川這麼清白的一個公務員，一條白人牙膏，活活被打成黑人牙膏！」他強調，這不是自己所期待的民主，民主應該選賢與能，讓台灣政治社會進入良善循環。韓國瑜也回憶，過去與李四川在高雄市政府共事的一年半期間，李四川為改善登革熱及水患問題，清理長達2000公里的水溝及衛生下水道，甚至親自深入工程第一線，發現下水道內堆積大量泥土，還有沙發、腳踏車及電視機等廢棄物。韓國瑜稱，李四川一句話不講，一點一滴做苦工，並稱相關工程讓當時高雄登革熱病例降至零。韓國瑜也提及岡山長年淹水問題，表示當時看到市民因水患哭泣，李四川便沿著馬路開挖尋找問題，最後發現竟有兩條水管未接通。他也細數李四川在台北市任職期間推動大巨蛋、協助輝達落腳台北等經歷，強調未來新北市無論招商引資、公共建設、社會住宅、教育或弱勢照顧，都需要一位苦民所苦的市長。韓國瑜表示，自己要用3個「苦」形容李四川的一生，第一個是「苦讀出身」，李四川過去在高雄求學時，因為沒有錢吃午餐，每天中午只能喝自來水、看火車，最後考上台北工專；第二個是「苦民所苦」，無論在哪個工作崗位，都能體會民眾的辛苦；第三個則是希望新北市民用手中的選票，讓李四川「苦盡甘來」。韓國瑜最後向台下支持者喊話，希望新北市民擦亮眼睛、選賢與能，他相信李四川若當選，上任第二天就會為全新北市做牛做馬，並呼籲鄉親全力支持李四川及國民黨議員候選人，力拚議員全壘打。