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重返4年前萬人造勢起點 柯志恩：給民進黨下台一次才會反省

柯志恩引金恩博士「我有一個夢」承諾顧空氣、留住青年

為愛會拚命！柯志恩懇請高雄人再給國民黨機會

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩重返夢時代舉辦選前之夜，現場湧入5萬人。（圖／柯志恩競辦提供）

選戰最後倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今（27）日晚間在夢時代舉辦選前之夜造勢晚會。柯志恩看到台下的支持者，忍不住在台上哽咽表示，四年前敗選她沒有轉身離開，選擇持續在風雨中蹲點高雄，如今重返夢時代，她已經完全準備好；她也喊話支持者一定勇敢站出來投票，強調「票投柯志恩，不代表否定陳其邁；票投柯志恩，代表我們延續高雄的光榮」。柯志恩分享最近在地方跑行程的感動故事，去鳳山有人舉牌寫「四年前，你沒走；四年後，我們還在」；去岡山有人給她一封信說「謝謝你柯老師，你留下來，你的大高雄計畫一定在高雄會愈來愈好」。這讓她非常感動喊話，這一切都是因為市民的不離不棄，她才能撐到現在，和大家站在摩天輪下一起創造高雄的未來。柯志恩說，但這次的選舉，她不是在和某個人選舉，而是和站在對手背後的整個派系與國家資源。她批評民進黨掌權後與過去不同，一件事情有兩個標準，「去年我們分一萬，他們說我們『窮台』、破壞財政紀律；明年他們要分一萬，這叫『AI紅利、全民共享』」，司法遇到不同顏色也是雙重標準，因此必須給民進黨下台一次，他們才會反省。針對環境政策，柯志恩更痛批錯誤的能源政策把光電種到山、種到海、種到水田，甚至連水庫都要種電，她完全不能接受，保護高雄美麗的山與水是她責無旁貸的角色。她引用美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）的名言「I have a dream（我有一個夢）」，期許面對夢時代，高雄的孩子未來無論在雙語、科技或AI領域都能獨步全台灣，並承諾會改善高雄的空氣與水質。當長輩沒錢、沒依靠時政府會接住，也要讓年輕人不用再北漂，就能在這塊土地站起來、飛起來。柯志恩說，「台語有一句話：『為愛會拚命』，因為你們的愛，柯志恩絕對會拚命守下我心愛的高雄。」雖然國民黨沒有國家資源，但大家彼此鼓勵、為台灣而拚，絕對不能再沉默。她呼籲市民展現高雄民主聖地的氣魄，再給國民黨一次機會，「票投柯志恩，不代表否定陳其邁；票投柯志恩，代表我們延續高雄的光榮」，你們給國民黨機會，也用選票教訓國民黨，讓大家有反省的機會。懇請高雄人讓民主再一次的偉大，讓我們的名字再一次的光榮，讓我們重返執政！