我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德送禮物給沈伯洋。（圖／擷取自沈伯洋YT）

選前倒數最後一夜，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）晚舉行「市民之夜」線上直播，總統賴清德不僅帶著枇杷膏、小熊餅乾等禮物現身力挺，更找來具台北市民身分、101董事長賈永婕同框助陣。一登場的賈永婕直球發問賴清德，當初找他與沈伯洋都不被看好，「是罵我的人比較多，還是罵沈伯洋比較多？」賴清德笑回，兩人用能力證明他的決定是正確的，大讚「我要謝謝你們兩位這麼努力！」賴清德晚間9時左右登上直播，並找來賈永婕助陣，讓直播在線觀看人數一舉飆破50萬人大關，眾人高喊「沈伯洋3號」口號。賴清德表示，沈伯洋決定取消實體選前之夜，代表沈一直都把市民放在最優先，他也沒有空手來，帶了枇杷膏、小熊餅乾、蒐集的照片。翻到當時提名沈伯洋照片時，賴清德說，他介紹沈是一流人才、台北市長不二人選，未來沈伯洋當選之後，一定會以他專業，打造三D立體的市政。沈伯洋回應，當時總統給他非常多信心，「一直跟我說沒問題，有時候我說，若選舉要這樣、那樣，可不可以？總統都跟我斬釘截鐵說：伯洋說你絕對沒有問題，每回都這樣」。賴清德提到，沈伯洋一路走來，的確是開台灣之先，完全正面選舉、用創意爭取市民的支持，而他也記得，沈曾說「城市的精神在於全民參與，並不是當權者的權柄或光環」，而沈一路走來，確實如此，永遠把市民參與、市民權利擺在第一位，因此未來的台北市民，在沈伯洋市長的帶領下，一定會很幸福。賴清德，走到今天剩下最後一哩路大家要完成，但他的票是屬於台南市長候選人陳亭妃的，「所以我找了有投票權台北市民上你節目」，接著賈永婕現身。賈永婕詢問沈伯洋，他跟沈伯洋都是賴清德找的，「我們兩個都不被看好，你做這個決定，一定很多人打電話罵你，是罵我的人比較多，還是罵沈伯洋比較多？」賴清德笑稱，有人對你們兩人不了解、有疑問，「但你們能力，證明我的決定是正確的，我收到很多讚美，找沈伯洋、賈永婕實在真的太好了」，同時也改變社會、選舉文化，「我相信沈伯洋會當選，我要謝謝你們兩位這麼努力！」賈永婕則對沈伯洋說，15年前，他非常想要領養小孩，與老公討論這件事，並認真評估，但最後老公說沒有辦法，最後也沒有堅持下去，他沒有這個勇氣，但看到沈伯洋對於「小麻糬」的大愛、人文素養，因此相信，「你對沒有血緣的孩子這樣付出，接下來對於市民朋友都會當成家人，對於其他孩子也會很關注、關心」。