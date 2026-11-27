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▲副總統蕭美琴壓軸挺台中市長候選人何欣純。（圖／何欣純競總提供，2026.11.27）

蕭美琴誤認短尾袋鼠是松鼠！妙回：只要不是貓都一樣

民進黨台中市長候選人何欣純今（27）日晚間舉辦「迎向欣台中、選前欣洋之夜」造勢活動，她特別以一襲白橘相間的「洋流裝」亮相，胸前搭配網友敲碗多時的短尾矮袋鼠別針，一現身便引爆支持者興奮歡呼長達1分多鐘。前來站台的行政院長卓榮泰致詞時嘲諷對手江啟臣「至少江副院長是比較正常的副院長，我也希望他留在立法院。」何欣純前天以亮紫外套出席造勢晚會，當時便讓網友驚豔大喊「台中的美感有救了！」今晚她更別出心裁換上白橘色系西裝，象徵力挺在台北無法舉辦選前之夜的民進黨候選人沈伯洋，並率領全場高喊「台北的市長沈伯洋」。何欣純感性地說，沈伯洋曾說「因為流淚，會讓我們看不見星星」，隨即向台下支持者喊話：「今晚讓我們當沈伯洋的星星好不好？」「明天我們創造歷史、創下紀錄，好不好？」隨後她也細數自己的「三個第一、一個大」市政建設藍圖，宣示要將台中升級為國際級城市；她的表弟、我國駐芬蘭代表林昶佐也特地錄影獻聲，拜託鄉親明天一定要出門投票改變大台中。緊接著登台的卓榮泰致詞表示，部分「小水滴」因為無法在台北齊聚而落淚，但這場選舉已展現出不同以往的民主文化，呼籲支持者將心中的感動轉化為實質選票。他更引用李小龍「Be Water」的水哲學，強調洋流到了台中，就要展現出屬於台中的樣子，號召新世代勇敢承擔改變城市的責任。卓榮泰進一步指出，今晚台北正在接受民主的衝擊，而台中市則正在決定國家未來的前途與命運；台北市沒有選前之夜、只有民主之夜，但台中市明天的這一票不僅可以選市長，還能同時決定立法院副院長的人選。他語帶諷刺地說，江啟臣「是比較正常的副院長」，希望他繼續留在立法院，同時也點名台北與台中兩位現任市長，喊話要讓「愛作秀可以被停止、讓萬安警報可以解除」。晚會壓軸現身的副總統蕭美琴，致詞時大力稱讚何欣純和彰化縣長陳素月一樣，都是從基層助理做起，數十年來在高壓高溫的環境下，磨練出「鑽石般的堅強、珍珠般的溫暖」，懇託台中市民全力支持，讓溫暖的她帶領大家一起向前走。致詞尾聲也出現一段逗趣插曲，蕭美琴看著何欣純胸前的別針，笑著稱讚她身上的「松鼠娃娃」很可愛，一旁的何欣純聽聞立刻急忙糾正「這是短尾袋鼠！」蕭美琴隨即展現「戰貓」本色幽默回應：「只要不是貓，對我來講都是一樣的，但是最寶貝的是台中市民。」一句話再度引爆全場掌聲與笑聲。