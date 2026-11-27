我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（27）日於板橋第二體育場舉辦選前之夜，主辦單位喊出突破5萬人到場，總統賴清德致詞時，提及蘇巧慧對手李四川沒有經過民意洗禮，也沒有獨當一面的執政經驗，而其過去曾稱原本沒有要參選，應該是接受黨的安排，既然如此就不要勉強他，「就讓他退休」。賴清德致詞時說，大家目標一致，明天要完成最後一哩路，將蘇巧慧送進新北市府，擔任歷史上第一位女市長。更誇讚蘇巧慧是美國賓州大學碩士，同時是沈伯洋的學姊，學經歷又好，被提名為新北市長候選人後跑了800多天，實在是不容易。賴清德也暗諷現任市長侯友宜，提及過去的市長沒把心放在新北，不是表現不好放棄連任，就是做為競選總統的跳板，才會使新北無法全速前進，而李四川沒有經過民意洗禮，也沒有獨當一面的執政經驗，過去李四川曾說沒打算選舉，最後應該是黨的安排既然如此就不要勉強他，「就讓他退休」。