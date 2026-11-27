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選戰倒數計時，台北市長蔣萬安晚間在選前之夜壓軸登場，重提輝達、大巨蛋、生生喝鮮奶政策，更說現在正在關鍵的十字路口，選舉不是政黨的輸贏、個人得失，而是已經起步的國際布局和有感建設能否繼續前進，不能讓台北陷入巨大的不安和恐懼，更要選民想一想，「你希望我們的孩子在什麼樣的環境成長？」更激動破音喊「5號蔣萬安」。蔣萬安壓軸致詞時，說聽到一聲又一聲的加油，想起四年前投票給他，四年來攜手打拚，想起承諾要把台北打造成一座光榮的城市，「我們一起做到了」。蔣萬安說，一座偉大城市的進步，不是一蹴可幾，而是靠前人打下的基礎，一棒接一棒，未來的四年，再一起攜手並肩，團結向前。這4年，看到輝達落腳台北、期盼超過30年的大巨蛋在他任內完工啟用、推出「生生喝鮮奶」等政策讓台北成為挺家庭的城市。蔣萬安說，更看到每天搭車時，全面改善通學環境，這些改變都不是天上掉下來的，是市府團隊、每一位公務人員、所有的市民朋友流汗打拚、好不容易推上軌道的成果。蔣萬安強調，現在正站在一個關鍵的十字路口，這場選舉不是政黨的輸贏，也不是個人的得失，而是已經起步的國際布局以及有感建設，是不是能夠繼續往前走的選擇，絕不能讓四年的努力歸零。蔣萬安坦言，這四年白頭髮變多、皺紋增加、行程變滿，陪伴家人時間變少了，但他從踏入政壇第一天到今天都沒有改變，他也要藉這個機會向平常不太談政治、沒有特別政黨色彩的市民朋友說，請你們想一想，「你希望我們的孩子在什麼樣的環境成長？你希望我們的家人、朋友在什麼樣的環境生活？你希望同事之間可以因為立場不同和諧共處，還是因為政治一言不合就針鋒相對？在你的心目中，台北的未來是要充滿政治的算計跟仇恨，還是迎接國際大企業的來到、充滿光榮安全宜居的世界城市？」蔣萬安呼籲他們勇敢站出來，用手中的選票終結這一切，用手中的一張選票，超越黨派、藍綠，投給專業和理性，用神聖的這一票，向政治的紛擾與惡鬥說不，他也說選情真的很緊繃，為了堅守的價值、下一代的未來出門投票，為了善良和正直的底線出門投票。要選民懷抱著希望、懷抱著愉快、驕傲的心情走進投票所，投給5號蔣萬安，給台北這個光榮的城市，投給台北接下來精彩的四年，這樣明天一定會更好