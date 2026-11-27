大樂透第115000109期於今（27日）晚開獎，根據台彩公司晚間公布派彩結果，本期頭獎未送出，下期12月1日頭獎依舊保證1億元。不過本期幸運開出2注貳獎，中獎彩券行分別位於新北市新店區、台南市永康區，兩名悲情幸運兒只差1號就能抱走1億頭獎，最後獎金均分後只剩下571萬元，相當可惜。
大樂透11/27貳獎開2注！悲情幸運兒在新北、台南：獎金剩571萬元
大樂透第115000109期11月27日開獎，本期大樂透開獎號碼為「11、20、27、32、37、47」，特別號則是「30」。台彩稍早公布結果，本期大樂透頭獎未開出，卻意外開出2注貳獎，中獎彩券行分別是新北市新店區寶橋路222號1樓的「來立得商行」，以及台南市永康區西勢里富強路1段18號1樓的「金旭陽彩券商行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼，加上特別號號碼，就可獲得貳獎獎金，但頭獎則需6個號碼全中。本期兩位貳獎得主只差1個號碼就錯過頭獎，兩人均分每注可得571萬3289元貳獎獎金，但仍與頭獎1億元相差好幾倍，真的十分可惜。
🟡11月27日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：11、20、27、32、37、47，特別號30。
49樂合彩：11、20、27、32、37、47。
今彩539：08、21、28、35、39。
39樂合彩：08、21、28、35、39。
3星彩：489。
4星彩：6235。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透第115000109期11月27日開獎，本期大樂透開獎號碼為「11、20、27、32、37、47」，特別號則是「30」。台彩稍早公布結果，本期大樂透頭獎未開出，卻意外開出2注貳獎，中獎彩券行分別是新北市新店區寶橋路222號1樓的「來立得商行」，以及台南市永康區西勢里富強路1段18號1樓的「金旭陽彩券商行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼，加上特別號號碼，就可獲得貳獎獎金，但頭獎則需6個號碼全中。本期兩位貳獎得主只差1個號碼就錯過頭獎，兩人均分每注可得571萬3289元貳獎獎金，但仍與頭獎1億元相差好幾倍，真的十分可惜。
大樂透獎號：11、20、27、32、37、47，特別號30。
49樂合彩：11、20、27、32、37、47。
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