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台北市長蔣萬安今（27）晚在凱道舉行選前之夜，宣布現場破15萬人，蔣萬安壓軸致詞近15分鐘，隨後由北市議會成員一人一句相挺，而在活動的最後時刻，妻子石舫亘登場，獻給老公一個大大的擁抱，看著他慷慨激昂致詞導致滿頭大汗，她拿著衛生紙替他擦汗，隨後兩人和現場眾人連唱兩回《明天會更好》，最後兩人還合比愛心放閃，可惜沒像國民黨新北市長候選人李四川伉儷當場接吻。蔣萬安今晚壓軸致詞，細數輝達、大巨蛋、生生喝鮮奶政績，隨後坦言這4年白髮多了、皺紋增加，行程變滿，陪伴家人時間變少了，但他從踏入政壇第一天到今天都沒有改變，他也要藉這機會向平常不太談政治、沒有特別政黨色彩的市民朋友說，請你們想一想，「你希望我們的孩子在什麼樣的環境成長？你希望我們的家人、朋友在什麼樣的環境生活？」而就在致詞結束後，現場議員候選人一人一句挺蔣萬安，隨後主持人王淺秋說，這次選戰有個畫面好像偶像劇，穿過重重人海、千山萬水在車流中衝上去擁抱的是誰？是牽手石舫亘，只見她跑上舞台深深的擁抱丈夫，隨後發現丈夫滿頭大汗，連忙拿衛生紙替丈夫擦拭，一旁的蔣萬安則顯得有些害羞侷促，隨後兩人一起握手連唱兩回《明天會更好》，最後更一起合比愛心，放閃滿滿。