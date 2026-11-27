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惦記16年前新北選舉 蔡英文：走入群眾的起點也是心裡深深牽掛

盼蘇巧慧彌補16年前遺憾 蔡英文稱雙北洋流慧聚：我很放心

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（27）日於板橋第二運動場舉辦選前之夜，特別邀請前總統蔡英文到場助講，過程中「實實」過於熱情，讓蔡英文2度制止提醒「今天有時間限制」，提及自己的第一場選舉就是在新北，希望蘇巧慧能彌補16年前的遺憾，強調雙北交給沈伯洋與蘇巧慧，「我很放心」。蔡英文提及，16年前的那場選舉，是自己人生第一場的選舉，當年走進大小的市場跟巷弄，握緊每一雙手、聽到每一聲加油，他們都教自己一件事情，就是要如何傾聽人民的聲音，怎麼樣感受這塊土地最真實的溫度。蔡英文也說，新北的朋友一直給予支持，在選完新北市長後，也選了3次的總統，要謝謝新北鄉親，這麼多年來給予支持與力量，在一次又一次的試煉中都給她最大的支持，讓她衝出高票，「對我來說，新北是我走入群眾的起點，也是我心裡深深的牽掛」。蔡英文表示，這幾任總統，如果沒有新北的努力，是當選不了的。沒有新北400萬人支持，當選總統是很辛苦的，「你們雖然很吵鬧，人也很多，但是你們真的很重要」。蔡英文也提到，自己16年前沒有選上新北市長，覺得很遺憾，但是16年後的明天，就要實現這一份當年的遺憾，讓蘇巧慧當選。蔡英文也說，有人問她卸任後最放心不下的是什麼？其實看到這一次的選舉，看到蘇巧慧和沈伯洋這樣的新世代站出來，就知道台灣的下一棒會跑得更穩、走得更遠。蔡英文說，蘇巧慧深耕新北超過10年，歷經了3次大選的民意檢驗，一步一腳印走遍了這個城市的山海跟各個巷弄、各個角落。她溫暖、她接地氣，懂得傾聽人民最細微的聲音，也擅長溝通協調，能夠整合各方的資源，解決市民最迫切的需求，是一個實行力十足的實踐者。而沈伯洋則是出身學界跟法律專業，長期站在第一線守護台灣的民主跟社會韌性。他思維敏銳、富有創意，懂得用全新的視角來治理城市，為市民創造更安全、更有陪伴、有陪伴感的首都圈，是一個能為台北注入活水的創新者。蔡英文表示，蘇巧慧與沈伯洋有著完全不同的特質，但是又有完美互補，強調雙北交給沈伯洋與蘇巧慧，「我很放心」。