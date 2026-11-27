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▲侯友宜出席李四川選前之夜。（圖／攝影中心）

細數262天選戰歷程 李四川深深一鞠躬謝市民

承諾8年蓋好兩座巨蛋 李四川：絕不讓雙北喝光電水

▲李四川太太蔡碧雲現身李四川選前之夜。（圖／攝影中心）

國民黨新北市長候選人李四川今（27）日晚間在板橋第一運動場舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜，李四川壓軸登台時，妻子蔡碧雲驚喜現身，夫妻倆在台上緊緊相擁。李四川致詞時細數262天的選戰歷程，感謝一路陪伴、支持他的市民，並承諾將以40年的公務經驗，讓新北市再一次繁榮、興盛。他也向台下鄉親懇託，明天一定要出門投票，「有你那一票，我絕對會當選」。新北市長侯友宜登台助講時，細數自己在新北市服務16年的點滴，並向台下市民深深一鞠躬，感謝鄉親一路以來的支持。侯友宜盤點多年來的市政成果，包括捷運從三環三線邁向四環八線、汐東線動工、三鶯線及淡江大橋通車，以及大陳都更、五股垃圾山翻轉、塭仔圳重劃等重大建設。他強調，自己做事從來不問市民是哪個政黨、是否曾經投票給他，只要是市民需要的，就會努力做到，選舉就是要選出一個真正能為市民打拚、做事的人。侯友宜也感性表示，李四川是與他並肩打拚的兄弟，兩人出身相似，一個是漁民的孩子、一個是豬肉攤商的孩子，都是靠自己一步一步走到今天。侯友宜笑稱，李四川和他一樣，雖然說話不夠流利，但做事卻相當俐落，如今新北市正值建設高峰期，大巨蛋、小巨蛋等重大建設陸續起步，需要有人立即接手，「我把棒子交給李四川」。侯友宜更向市民懇託，若認同侯友宜，就請相信李四川，拜託大家在今晚12時前持續透過LINE拉票，明天一定要出門投票，最後再度深深一鞠躬，請求市民給李四川為新北服務的機會。李四川登台後，先向台下支持者深深一鞠躬，感謝市民一路以來的支持。他表示，從辭去台北市副市長職務、回到新北市參選至今，已經262天，期間每天奔波十幾個行程，這幾天密集車掃，團隊也相當擔心他的身體狀況，但他要告訴大家，「我現在好好的」。這兩百多天來，有許多市民握著他的手、為他加油，讓他非常感動。李四川也回憶，過去與立法院長韓國瑜在高雄市政府共事，推動「路平、燈亮、水溝通」，改善地方淹水問題，讓他深刻體會到，人生走到哪裡，一定會留下痕跡。談及參選初衷，李四川表示，新北市是大家共同的家，城市的進步從來不是靠一個人的力量，而是所有市民共同努力的成果，「今天的主角不是我，主角是在座所有的市民」。他希望透過這場選舉告訴年輕人，只要一步一腳印，就像他與新北市長侯友宜一樣從基層做起，有朝一日也有機會為人民服務。李四川強調，接下侯友宜交付的棒子，代表的不是官位，而是一份責任，若有機會擔任新北市長，他一定會運用40年的公務經驗，讓新北持續進步。針對翡翠水庫光電板爭議，他也再次表態，「我跟萬安市長，絕不會讓雙北喝光電水」。在長者福利方面，李四川提及65歲以上長輩健保費全免議題，承諾若當選，將比照台北市照顧長輩，同時減輕三明治家庭的負擔。重大建設方面，除了推動AI高科技廊帶、規劃淡水科學城及捷運新路線，也承諾在8年內完成樹林大巨蛋及板橋小巨蛋。李四川最後向新北市民懇託，希望市民再給他一次為新北努力的機會，他一定會用40年的經驗，讓新北「再一次繁榮、再一次興盛」。他更向台下支持者喊話，明天一定要站出來投票，「有你那一票，我絕對會當選」。