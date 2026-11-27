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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）晚舉行「市民之夜」線上直播，時線上收看人數最高一度達到52萬。沈伯洋最後向市民溫情喊話，強調他已將大家的期待扛在肩上，呼籲選民明天出門投票，讓手中的選票匯聚成萬丈光芒，指引「洋流號」與這座城市邁向新的時代。沈伯洋表示，雖然這場選前之夜不是傳統造勢場，他也不擅長傳統動員，但他始終希望台灣的選舉能有所改變，減少負面攻擊、回歸政策討論，就像他一路以來持續倡議的空間改善等，希望20年後的台北，能成為讓大家快樂生活的城市，而這需要有人先定調、寫計畫、畫出藍圖，他認為自己有能力、有願景、有執行力也有勇氣，是最合適的台北市長人選。距離投票只剩最後幾個小時，沈伯洋感性引述泰戈爾名言「星星不要畏懼自己看起來像螢火蟲」，強調沒有任何一個願望是微不足道的，當大家將信念化為選票聚集起來，台北就會出現更強大的光，照亮並改變這座城市的命運。沈伯洋指出，台北已經停滯太久，許多市民曾覺得自己的聲音沒人聽見而選擇放棄，但這次他的參選，讓大家重新感受到，兒童與長者能被妥善照顧、青年創業能獲得支持、城市空間能變得更美好，「大家把希望給了我，我把這份希望扛在肩上，我是做得到這件事情的人」。最後，沈伯洋呼籲選民讓手中的選票成為萬丈光芒，指引「洋流號」前進，「我們生為台灣人，死為台灣魂」；正如前總統蔡英文所言，許多事情未必能在此刻完成，但必須由這一代人先鋪路，讓後代都能享受民主自由的果實，「讓我們這樣的人，一起扛起新的時代」。