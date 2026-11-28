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金州勇士 vs 波特蘭拓荒者賽前分析

洛杉磯湖人 vs 聖安東尼奧馬刺賽前分析

NBA 11月28日完整賽程時間表（台灣時間）

開賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 邁阿密熱火 紐約尼克 08:30 密爾瓦基公鹿 底特律活塞 08:30 布魯克林籃網 多倫多暴龍 08:30 費城 76 人 印第安納溜馬 09:00 亞特蘭大老鷹 波士頓塞爾提克 09:30 曼菲斯灰熊 明尼蘇達灰狼 10:00 達拉斯獨行俠 鳳凰城太陽 10:30 金州勇士 波特蘭拓荒者 10:30 紐奧良鵜鶘 洛杉磯快艇 10:30 洛杉磯湖人 聖安東尼奧馬刺 10:30 丹佛金塊 猶他爵士

2026-27NBA例行賽可以去哪裡看？

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NBA例行賽持續熱戰，今（28）日有11場NBA盃小組賽進行，焦點戰莫過於金州勇士交手波特蘭拓荒者，後者最近2場打贏東西區王者費城76人、聖安東尼奧馬刺，狀態在高檔，對於2連勝勇士而言是一場硬仗。至於洛杉磯湖人，則面對馬刺，由唐西奇（Luka Doncic）交手文班亞馬（Victor Wembanyama）比賽也是必看。《NOWNEWS今日新聞》為您整理NBA盃11/28日賽程、對戰組合與分析。觀戰重點與走勢分析拓荒者雙星主宰戰局： 儘管少了莫蘭特（Ja Morant），拓荒者近期靠著阿夫迪亞（Deni Avdija）（場均 24.9 分，前役對馬刺狂砍 33 分、12 籃板、7 助攻）與老將里拉德（Damian Lillard）（場均 3.1 顆三分球，前役 29 分、7 助攻）撐起進攻體系，搭配中鋒克林根（Donovan Clingan）場均 11.1 籃板的禁區護框，整體陣容完整性遠勝勇士。勇士外線火力的延續性： 在柯瑞（Stephen Curry）和巴特勒（Jimmy Butler）同時缺陣下，勇士進攻重心轉移至小將倫德伯格（Yaxel Lendeborg）（場均 19.0 分、7.4 籃板）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）（場均 2.6 顆三分）身上。勇士前役擊敗國王全隊投進 20 顆三分球，梅爾頓（De'Anthony Melton）單場命中追平生涯最高的 8 記三分砍下 24 分，客場若無法維持高檔外線準度，將難以抗衡拓荒者的禁區與鋒線衝擊。盤口與數據傾向： 拓荒者主場讓分高達 -9.5 分，大小分盤口開在 221.5 分。考量勇士客場場均失分高達 119.2 分且陣容殘缺，拓荒者在主場摩達中心保衛勝利的機率顯著占優。觀戰重點與走勢分析超級球星數據對決： 湖人王牌唐西奇本季繳出恐怖的場均 36.6 分、6.6 籃板、7.7 助攻；馬刺當家球星文班亞馬則有場均 30.7 分、12.5 籃板、3.8 阻攻 的統治級表現，且前役對拓荒者剛狂轟 44 分、16 籃板。兩位 MVP 熱門候選人的擋拆攻防將直接決定比賽走向。禁區保護與失誤控制： 湖人本季場均籃板（41.3 個）明顯落後馬刺（48.4 個），中鋒凱斯勒（Walker Kessler）（場均 10.8 籃板、2.1 阻攻）能否在籃板與護框端抗衡文班亞馬至關重要。此外，湖人場均 15.5 次失誤偏高，面對擁有瓦塞爾（Devin Vassell）（場均 1.6 抄截）與卡斯特（Stephon Castle）（場均 16.7 分、6.3 助攻）的外圍壓迫，必須減少失誤以避免被馬刺打出轉換快攻。盤口與交手趨勢： 儘管馬刺傷兵較多且戰績微幅落後，莊家仍開出 馬刺主場讓 5.5 至 6.5 分、大小分 225.5 分 的盤口。馬刺不僅本季主場表現強勢，跨季對戰湖人更已取得對戰 3 連勝且全數過盤；不過湖人本季在受讓情況下 3 戰全勝，盤路同樣具備強大韌性。