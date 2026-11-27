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九合一大選投票前夕，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）日晚間在線上舉行「市民之夜」，台北101董事長賈永婕在後半段驚喜現身，她提及自己曾經想領養小孩，但最終沒能和老公達成共識，並大讚沈伯洋領養愛女「小麻糬」很有大愛，相信他也會如此對待台北市民，所以決定出面力挺，「我對你非常有信心」。賈永婕坦言，15年前曾經非常、非常想領養小孩，她和老公王兆杰一度很認真討論，但老公跟她說「我真的沒有辦法，我的愛沒有這麼偉大」，賈永婕說自己也能夠理解，所以後來也沒再堅持，並稱自己沒有這個勇氣，接著轉而大讚沈伯洋對女兒小麻糬很有大愛。此外，賈永婕表示，自己對沈伯洋非常有信心，認為雖然你我沒有血緣，對方還是會把市民朋友當成家人、對其他孩子也會非常關注和關心，「我也看到你面對問題、解決問題非常果斷的下決定，要不然我們不會今天這麼熱坐在這裡」。此時，主持人透露線上收看直播的人數突破46萬人，賈永婕也跟著沈伯洋、總統賴清德大喊「我們的市長沈伯洋」、「台北的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」，賈永婕最後補充說道，還在猶豫要不要投票的人請出來投票，「我真的很開心，希望大家要堅持我們台灣的民主價值，一定要出來投票！」