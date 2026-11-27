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美股週五（27日）開盤後主要指數齊漲，昨日因感恩節休市，今日也會提前在美東時間下午1點收盤，投資人在假期中似乎信心大振，有望讓道瓊工業指數寫下2025年4月以來的最大單週漲幅。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲323.03點或0.64％；標普500指數上漲42.95點或0.60％；那斯達克指數上漲165.036點或0.70％；費城半導體指數上漲39.20點或0.45％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲1.78％、輝達下跌1.23％、特斯拉上漲2.99％、SpaceX上漲2.46％。記憶體類股方面，美光上漲1.36％、Sandisk上漲6.41％，SK海力士ADR上漲1.87％。根據《CNBC》報導，本週以黃仁勳重新回任輝達執行長拉開序幕，這消息推動輝達在週一單個交易日內就狂漲31％，帶動標普500指數以及那斯達克指數近年來最亮眼的漲幅。然而隨後，由於輝達和其他AI相關股回吐部分漲幅，股市再度承壓。早在黃仁勳離職之前，市場對AI熱潮的情緒就已經轉趨低迷，相關企業的債務融資、AI基礎建設資本支出放緩的跡象在在打擊了投資人的情緒。不過經歷了雲霄飛車般的上沖下洗，以及感恩節休市一天後，投資人似乎重拾積極看法，市場近日的劇烈波動也成為外界關注的重點。對此，Janus Henderson投資組合經理克洛德（Richard Clode）表示，「超大規模雲端業者最終必須獲得投資報酬率，最終也必須重建他們的自由現金流；而像Anthropic這類公司，則必須證明自己能夠創造出市場預期的營收成長，並最終實現高獲利與產生自由現金流」。克洛德補充指出，「最終這一切都必須相輔相成，否則那樣龐大的資本支出將無法持續。這一切都是AI科技浪潮的一部分，我們認為這波浪潮未來至少還會持續5到10年」。3Fourteen Research共同創辦人派斯（Warren Pies）則認為，「這些市場波動很大程度上其實都取決於美國聯準會（Fed）」，派斯說已經接觸了許多人士都表達了對「2018年重演」的擔憂，當年聯準會曾4度升息。派斯強調，「我認為現在有太多令人不安的相似之處，因此這正是我們密切關注的焦點」。