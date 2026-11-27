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▲《高寮大劫》被看好在今年下半年衝出票房佳績，有望成為今年唯一票房破億的台灣電影。（圖／華映娛樂提供）

▲金士傑在《高寮大劫》展現教科書演技，被譽為催淚大魔王。（圖／華映娛樂提供）

年底壓軸強檔犯罪動作大片《高寮大劫》將在12月4日全台上映，本片由李銘順、國寶級演員金士傑、金馬影帝陳以文與《角頭》系列金獎班底鄭人碩、王陽明、喜翔、高捷及潛力新人李宗霖主演，將緊張、刺激的犯人越獄故事震撼搬上大銀幕，電影近日舉行試映會，有影評人大膽預言：「繼《陽光女子合唱團》後下一部現象級電影！」《高寮大劫》自從舉辦試映會之後，敢拍、敢露、敢講、催淚，好評口碑不斷，如李銘順、王陽明兩大硬漢動作戲帥炸，鄭人碩痛心詮釋讓人撕心裂肺的親情，金士傑教科書演技被譽為「催淚大魔王」，陳以文顛覆「尊者」含冤翻案令人感嘆，潛力新人李宗霖多層次的內心演技令人驚豔，喜翔、高捷兩大神祕角色為整場越獄行動增添懸念等。此外，監獄大澡堂的戲更是難得一見，六人幫謀劃越獄暗潮洶湧，從眼神到手指、全身動作都是細節，猶如《角頭》的生猛有力，加上《陽光女子合唱團》的動人催淚，觀眾大讚「太好看了吧」、「年度破億大片」、「男性賀爾蒙爆棚」、「沒想到我會哭」、「男神好敢拍、好敢露」，影評人也盛讚「導演大玩特玩，夠滿足觀眾對類型電影的期待」。隨著電影即將上映，《高寮大劫》宣布開啟「全台衝出去！」大巡迴祭典，李銘順、陳以文、鄭人碩、王陽明、李宗霖、高捷等確認將在本週日啟程，跑遍全台與全台影迷近距離見面，前往南、北兩大宮廟祈福參拜、走遍全台四大夜市掃街，詳細活動時間、當天出席演員依官方粉絲團公布為準。《高寮大劫》描述幫派兄弟李銘順因遭背叛，對獄政管理與司法不公積怨已久，決定鋌而走險，集結販毒洗錢入獄的王陽明、縱火殺人鄭人碩、涉貪入獄的前副市長陳以文、曾是刑警的金士傑，以及飽受霸凌的李宗霖，六位身陷囹圄、各懷心事的囚犯，暗中策劃一場驚天越獄計劃。