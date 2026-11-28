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多倫多暴龍今夏透過重磅交易迎回昔日冠軍FMVP雷納德（Kawhi Leonard），並與其簽下兩年續約合約，原被外界寄予厚望能帶領北境軍團重返東區強權行列。然而開季至今，雷納德僅出戰兩場比賽便因左膝腫脹與髕腱病變高掛免戰牌，目前已連續缺席多達15場賽事。儘管暴龍總教練拉賈科維奇（Darko Rajaković）對外表示其復原進度「符合預期」，但隨隊記者曝光的最新訓練畫面卻顯示，雷納德目前仍只能進行「雙腳完全不離地」的原地定點投籃，距離重返賽場恐怕還有一段漫長之路。雷納德在本季開幕前兩戰繳出場均19.5分、7.5籃板、1.5助攻與3.5抄截的全能數據後，便因左膝腫脹與髕腱病變無限期停賽。過去一個多月來，暴龍球團已多次對外發布「一周後重新評估」的傷情公告，卻始終沒有給出任何明確的復出時間表，反覆延宕的狀況也引發外界高度揣測。針對雷納德的最新傷勢恢復進度，暴龍主帥拉賈科維奇受訪時透露，醫療團隊目前每天僅允許雷納德進行一次場上個人訓練，且訓練後的身體反饋良好、一切符合復健預期。不過，暴龍隨隊記者勒溫伯格（Josh Lewenberg）隨後在社群媒體曬出雷納德的場上訓練影片，卻揭露了更現實的復原階段——影片中的雷納德全程只能進行最低負荷的「原地定點投籃」，每一次出手雙腳都完全貼緊地板、沒有任何起跳動作，更無法進行爆發力衝刺、急停變向或身體對抗。從訓練內容不難看出，雷納德目前仍停留在復健的早期階段，距離恢復完整起跳與5對5全場對抗合練仍有不小差距，短期內幾乎不可能直接披掛上陣。在頭號王牌長期缺陣下，暴龍開季至今僅打出6勝11負的慘澹戰績，排名滑落至東區第10位。不過暴龍管理層並未因此放棄本季競爭力，根據知名NBA記者費雪（Jake Fischer）最新報導，一旦華盛頓巫師決定將明星長人「AD」戴維斯（Anthony Davis）擺上交易貨架，暴龍、金州勇士與亞特蘭大老鷹都將是密切關注並積極探詢的潛在買家。事實上，暴龍球團早在休賽期便對戴維斯展現濃厚興趣。若多倫多最終能透過交易網羅戴維斯，並順利等到雷納德健康回歸，兩人將與全能前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）組成令全聯盟聞風喪膽的頂級前場陣線，三人皆具備頂尖的協防掃蕩、禁區護框與無限換防能力，單論防守強度絕對堪稱聯盟天花板級別。