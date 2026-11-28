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投票日上午天氣穩定「午後開始變天」！周日低溫下探14度

不過到了下半天就會開始變天，甚至入夜後中部以北及東北部只有16度至18度，其他地區則是20度上下

台南以北、宜蘭以及花東地區低溫為14度至17度；到了白天北部及東北部則是20度至24度、中南部25度至27度

▲氣象署表示，今（28）日投票日白天天氣穩定，不過午後開始降溫變天，周日影響最劇烈，低溫下探14度。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

下周一全台開始回暖！下波「大陸冷氣團」目前沒有跡象

月底至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。