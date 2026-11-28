投票日下午開始變天！中央氣象署表示，今（28）日清晨平地最低溫在新竹縣關西14.4度，今天上半天天氣穩定，跟昨天差不多，北部及東半部仍有23度、24度，中南部則是26度至29度，不過午後冷空氣開始南下，入夜之後中部以北都下探16度，周日（29日）清晨是這波冷空氣最強的時候，低溫只剩下14度，全台回暖要等到下周一（30日）開始。
投票日上午天氣穩定「午後開始變天」！周日低溫下探14度
氣象署表示，今天東北季風持續南下，投票日早上天氣跟昨天類似，不過到了下半天就會開始變天，甚至入夜後中部以北及東北部只有16度至18度，其他地區則是20度上下；由於這波東北季風帶來的水氣較少，各地今天都是多雲到晴的天氣型態，只有花東地區及恆春半島有零星短暫雨。
不過投票日隔天，也就是周日，氣象署說，29日清晨是這波冷空氣影響最劇烈的時刻，加上輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭以及花東地區低溫為14度至17度；到了白天北部及東北部則是20度至24度、中南部25度至27度，水氣依然不多，各地也是多雲到晴。
下周一全台開始回暖！下波「大陸冷氣團」目前沒有跡象
至於什麼時候會再回暖？氣象署指出，周一（30日）起東北季風就會開始逐漸減弱，但是清晨受到輻射冷卻影響，早晨低溫還是只有14度至17度之間，接著白天就開始回溫，南部地區依舊是25度至27度，不過北部地區溫度明顯上升，預估是23度至26度。
很多民眾也關心「大陸冷氣團」何時到來？氣象專家吳德榮則分析，這波冷空氣過後，月底至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。
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氣象署表示，今天東北季風持續南下，投票日早上天氣跟昨天類似，不過到了下半天就會開始變天，甚至入夜後中部以北及東北部只有16度至18度，其他地區則是20度上下；由於這波東北季風帶來的水氣較少，各地今天都是多雲到晴的天氣型態，只有花東地區及恆春半島有零星短暫雨。
不過投票日隔天，也就是周日，氣象署說，29日清晨是這波冷空氣影響最劇烈的時刻，加上輻射冷卻影響，台南以北、宜蘭以及花東地區低溫為14度至17度；到了白天北部及東北部則是20度至24度、中南部25度至27度，水氣依然不多，各地也是多雲到晴。
至於什麼時候會再回暖？氣象署指出，周一（30日）起東北季風就會開始逐漸減弱，但是清晨受到輻射冷卻影響，早晨低溫還是只有14度至17度之間，接著白天就開始回溫，南部地區依舊是25度至27度，不過北部地區溫度明顯上升，預估是23度至26度。
很多民眾也關心「大陸冷氣團」何時到來？氣象專家吳德榮則分析，這波冷空氣過後，月底至12月上旬，南方氣團偏強，無強冷空氣南下的跡象，首波「大陸冷氣團」還有得等。