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科技股領軍反彈！美股3大指數全面收高

黃仁勳回鍋掀美股反彈行情！AI類股仍面臨多重隱憂

AI泡沫疑慮被過度放大？專家：最大風險在於資金能否到位

聯準會升息疑慮升溫！恐成美股另一大壓力

美股27日在科技股領軍下全面走高，為因感恩節假期縮短交易時間、走勢劇烈震盪的一週畫下句點。道瓊工業指數大漲近600點，標普500指數上漲1.6%，那斯達克指數漲逾2%，其中亞馬遜、博通股價均上漲約4%，人工智慧（AI）新創公司Anthropic更飆漲近11%。美股3大指數本週累計漲幅均超過5%，其中道瓊創下2022年10月以來最大單週漲幅。美股27日全面收高，道瓊工業指數上漲591.99點或1.18%，收在50774.94點；標普500指數上漲1.6%，收在7297.49點；那斯達克綜合指數上漲2.31%，收在24129.50點。台積電ADR（TSM）漲11.00美元或3.21％、收353.34美元。台指期夜盤反跌197點或0.5％、收39153點。根據《CNBC》報導，科技股成為推動美股反彈的主要動力，「科技七巨頭」成員Meta及亞馬遜股價分別上漲逾3%及約4%，半導體大廠博通（Broadcom）也上漲近4%，AI新創公司Anthropic股價更大漲近11%。儘管本週美股走勢劇烈震盪，但3大指數仍繳出亮眼的單週表現。道瓊工業指數及標普500指數本週累計漲幅均超過5%，分別創下2022年10月及2025年4月以來最大單週漲幅；那斯達克指數本週則累計大漲逾6%，創下今年4月以來最佳單週表現。本週美股在輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回任執行長的消息帶動下強勢開局，輝達股價23日狂飆31%，推動標普500指數及那斯達克指數雙雙創下2025年4月以來最大單日漲幅，道瓊工業指數當天也大漲逾1400點，漲幅約3%。然而，隨著輝達及其他AI相關類股回吐部分漲幅，標普500指數及那斯達克指數隨後再度面臨賣壓。事實上，早在黃仁勳本月稍早請辭執行長之前，市場對AI類股的投資情緒便已轉趨悲觀。投資人不僅擔憂AI企業透過舉債支應龐大的投資需求，以及資本支出出現放緩跡象，也憂心民主黨在美國期中選舉中取得勝利，可能導致資料中心開發進度放緩。投資公司WEBs Investments執行長富爾頓（Ben Fulton）認為，除了債務融資問題之外，市場對AI產業的其他疑慮都有些被過度放大，真正的「最大風險」在於AI企業能否持續取得支撐業務成長所需的資金。不過，富爾頓也認為，投資人不能承受錯過AI投資浪潮的代價，「目前市場的風險似乎偏向上行。」他指出，投資人不會希望在此時放空市場，至少不應放空AI相關類股。另一方面，也有市場人士認為，儘管AI產業確實存在長期隱憂，但近期美股走弱，更多是受到美國聯準會（Fed）可能升息的預期影響。美國本週公布的最新個人消費支出（PCE）物價指數，進一步強化交易員對聯準會未來數月可能多次升息的預期，也為美股後續走勢增添不確定性。受到感恩節假期影響，美股26日休市一天，27日則提前於美東時間下午1時收盤。