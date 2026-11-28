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▲全聯官方LINE好友今明兩天（28日、29日）買一送一限定優惠。（圖／取自全聯）

▲台灣高麗菜每顆特價65元，青江菜、小白菜每包39元。（圖／大全聯提供）

▲秘魯藍莓（約125g／盒）：原價71元、特價65元。（圖／大全聯提供）

投票日（28日）全聯買一送一優惠！門市今明兩天阿華田、芬達橘子汽水、無糖雪碧汽水、克寧100%純奶粉隨手包、好自在液體衛生棉買一送一，其中克寧奶粉平均每包只要55元；大全聯則是自11月27日起推出蔬果優惠，台灣高麗菜每顆特價65元，青江菜、小白菜每包39元。全聯官方LINE好友今明兩天（28日、29日）買一送一限定優惠，包括「阿華田 玻璃罐裝」單組原價179元，平均單罐免90元；「芬達橘子汽水／無糖雪碧汽水」買一送一，平均每瓶只要14元；還有「克寧 100%純奶粉隨手包」、「好自在液體衛生棉 PRO 專研版」都買一送一，半價入手只限今明兩天。◾台灣高麗菜（約1kg／粒）：原價89元、特價65元◾台灣青江菜（約500g／袋）：原價45元、特價39元◾台灣小白菜（約500g／袋）：原價45元、特價39元◾台灣福山萵苣（約500g／包）：原價65元、特價55元◾台灣小黃瓜（約600g／盒）：原價88元、特價79元◾台灣絲瓜（約450g／條）：原價65元、特價55元◾台灣白蘿蔔（約600g／條）：原價48元、特價39元◾台灣紅蘿蔔（約600g／包）：原價45元、特價36元◾有機特選杏鮑菇（約600g／盒）：原價95元、特價88元◾台灣鮮香菇（中）（約600g／袋）：原價139元、特價129元◾台灣富有甜柿6A（約200g／粒）：原價38元、特價29元◾台灣巨峰葡萄（約400g／盒）：原價89元、特價79元◾台灣甘露梨：原價199元／公斤、特價179元／公斤◾台灣柳丁：原價75元／公斤、特價69元／公斤◾台灣椪柑：原價89元／公斤、特價79元／公斤◾台灣椪柑（約1.2kg／袋）：原價99元、特價89元◾智利櫻桃Jumbo：原價689元／公斤、特價599元／公斤◾韓國麝香葡萄（約600g／盒）：原價299元、特價279元◾秘魯藍莓（約125g／盒）：原價71元、特價65元◾美國富士蘋果#113（約160g／粒）：原價25元、特價23元