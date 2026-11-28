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洛杉磯湖人正式邁入「後詹姆斯（LeBron James）時代」後展現全新氣象，開季至今狂掃15勝3敗高居西區龍頭，而這波強勢崛起的背後，竟源自當家巨星，而這筆重磅補強也成為紫金大軍蛻變的最大關鍵。唐西奇在接受《ESPN》訪問時，親自還原了今年夏天與佩林卡及湖人制服組的關鍵會談過程。「上季結束後我就直接告訴他們，我想要凱斯勒，」唐西奇回憶道，「雖然他上季因為左肩關節唇撕裂動刀幾乎整季報銷、只打了大概5場比賽，爵士也讓他休兵保護，但回想前幾年跟他交手的經驗，要在他面前得分實在太難了！他能死守禁區、統治油漆區，所以球季一結束我就走進去跟高層說：『我想要凱斯勒。』」為了全力圍繞唐西奇的打法打造爭冠陣容，佩林卡在美國時間7月1日果斷扣下交易扳機，送出兩枚無保護首輪選秀籤外加兩個首輪籤互換權，透過「先簽後換」方式從爵士換來這名25歲的前年度新秀第一隊中鋒，隨即與凱斯勒簽下一紙4年總值1.3億美元（約新台幣42.25億元）的頂級合約。凱斯勒的到來立刻替湖人禁區注入強心針。湖人上季團隊防守效率僅排在全聯盟第19名，本季在凱斯勒坐鎮籃下後，防守效率值一口氣躍升至聯盟第11名（113.4），幫助球隊打出15勝3敗的夢幻開局。個人數據方面，凱斯勒本季出賽17場，場均能送出2.1次阻攻（並列全聯盟第3）並抓下10.8個籃板（並列全聯盟第7），徹底解決紫金軍團多年來的護框痛點。得知自己是被唐西奇親自欽點加盟，凱斯勒受訪時仍難掩興奮之情：「能聽到像他這樣等級與資歷的巨星說出『嘿，我希望由他來當我們的中鋒』，這種感覺簡直太不可思議了！我當時心想：『哇，這傢伙真的相信我，他知道我能幫助這支球隊。』這讓人每天都充滿上場拚戰的動力。」除了在防守端築起禁飛區外，凱斯勒優異的終結能力也讓他成為唐西奇最愛的空中接力（Lob）目標，兩人逐漸成形的擋拆雙人配合已讓各隊防線吃足苦頭。談及與凱斯勒的擋拆默契，唐西奇更信心十足地預告：「等到我們把這套配合練到爐火純青時，我們的威力將會非常可怕。」湖人將於美國時間週五作客挑戰聖安東尼奧馬刺，這場強強對話不僅攸關NBA盃西區C組第一名歸屬，更將直接決定西區例行賽龍頭寶座（湖人目前僅領先馬刺0.5場勝差）。兩隊在NBA盃小組賽同樣繳出2勝1敗戰績，只要湖人擊敗馬刺且波特蘭拓荒者戰勝金州勇士，湖人便能鎖定分組第一晉級；反之若馬刺贏球且勇士獲勝，則由馬刺搶下分組龍頭。