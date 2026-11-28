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灌籃落地受創一度以為骨折 休兵5場復出

本季場均狂轟24.7分 回歸替唐西奇分擔重任

洛杉磯湖人隊在今（28）日客場挑戰聖安東尼奧馬刺隊的NBA盃（NBA Cup）小組賽前迎來重大利多！湖人官方正式更新傷病報告，將主力後衛里夫斯（Austin Reaves）的出戰狀態升級為「可以出戰（Available）」，宣告他在因傷缺席半個月後，確定於台灣時間今日上午10：30面對馬刺比賽中傷癒復出，湖人添增巨大利多。里夫斯的傷勢發生在台灣時間11月12日客場擊敗公鹿比賽中。當時他在一次灌籃後落地姿勢不慎，導致左腳跟嚴重挫傷。里夫斯事後坦言，當下劇烈的疼痛感讓他一度以為自己「腳骨骨折」，所幸經過詳細檢查後排除結構性損傷。為了確保完全康復，湖人醫療團隊採取極為謹慎的保護措施。里夫斯自該役後連續缺席對陣太陽、黃蜂、兩戰爵士以及國王共5場比賽，總計休養了16天。他在近日終於重返球隊進行完整對抗訓練，身體回饋良好。里夫斯此前受訪時曾強調，自己不會為了趕上對陣馬刺的焦點戰而強行加快復健進度，一切以身體實際反應為準；如今獲得球團醫療團隊放行，顯示他的狀態已準備就緒。在受傷之前，里夫斯本季打出生涯代表作級別的火力表現，成為唐西奇（Luka Doncic）身邊最可靠的進攻發動機。本季至今他出賽12場，各項核心數據全面亮眼，包含場均24.7分、11月8日對活塞曾單場狂轟43分、罰球命中率91.5%高居湖人全隊之冠，製造犯規與終結效率極佳。目前湖人以15勝3敗高居西區第一，馬刺則以15勝4敗緊追在後，這場NBA盃小組賽不僅是西區頂尖強權的正面交鋒，更攸關晉級八強淘汰賽的主動權。隨著里夫斯傷癒歸隊，湖人得以擺出完整陣容應戰，他的外線牽制力與第二持球點組織能力，將有效減輕唐西奇在進攻端的持球壓力，全力在客場對抗文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺防線。