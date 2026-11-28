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▲Queen WA$ABII公開自己復胖的真實模樣，肚子直接炸出三層肥肉。（圖／翻攝自IG@queenwasabii_official）

韓國女星Queen WA$ABII在2024年為了參加Waterbomb（水炸彈）音樂節，而在3個月內就狠心減掉16公斤，甜美臉蛋搭配豐滿上圍與纖細小蠻腰，讓她直接一戰成名。沒想到她近日自爆在2個月復胖10公斤，還曬出肚子三層肥肉的模樣，透露就算使用瘦瘦針最高劑量以及其他減重藥物約1年半也沒用，並決定放棄藥物減重。Queen WA$ABII在2024年登上Waterbomb時，因為火辣身材而受到關注，還常常在社群分享穿比基尼的辣照。不料時隔2年，她的身材出現明顯變化，不少人也好奇是否因停用瘦瘦針才會復胖。對此，Queen WA$ABII則大方拍影片說明，表示自己用了瘦瘦針及猛見樂約1年半，打到最高劑量，還曾花韓幣70萬元（約新台幣1.5萬元）用高劑量減重藥物，但都沒辦法瘦下來，還在2個月內就胖了10公斤，她也因此懷疑身體已出現耐受性，便決定停止靠外力減肥。Queen WA$ABII也在影片中公開自己的真實模樣，只見她的V型小臉與小蠻腰都消失，衣服掀起來一看，明顯炸出三層肥肉。決定不再靠藥物幫助減肥的Queen WA$ABII，也宣佈自己的新策略，要好好大吃自己喜歡吃的美食1個月後，再重新認真減肥，Queen WA$ABII勇敢公開自己爆肥的模樣，也讓外界都非常佩服。Queen WA$ABII今年32歲，在2019年正式出道，是韓國知名的饒舌歌手與音樂人，曾推出過〈Jay Park〉、〈Native Booty〉、〈PLUG BOY〉等歌曲，作風大膽、歌詞直率且具挑釁感。