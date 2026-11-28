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美國職棒大聯盟（MLB）美聯東區休賽季再爆震撼彈！多倫多藍鳥繼日前簽下日籍強投平良海馬後再度出手補強野手戰力，根據美國運動媒體《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）報導，藍鳥已與兩屆明星賽二壘手齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）達成1年總值2000萬美元（約新台幣6.5億元）的合約共識，合約中更附帶極具創意的2028年雙向選擇權條款。這位前紐約洋基主力內野手選擇轉戰同區世仇，也為美東戰局投下新變數。根據帕桑揭露的詳細合約結構，現年28歲的齊澤姆在2027年賽季將獲得600萬美元（約新台幣1.95億元）簽約金以及1250萬美元（約新台幣4.06億元）年薪；此外，合約中還包含2028年價值1600萬美元（約新台幣5.2億元）的球員選擇權，以及150萬美元（約新台幣4875萬元）的買斷金。最引人注目的特殊條款在於，倘若齊澤姆在2027年球季結束後決定拒絕執行1600萬美元的球員選擇權，該條款將會自動轉換為藍鳥球團端的一紙價值4000萬美元（約新台幣13億元）的球隊選擇權。這項罕見的合約設計既保障了球員短期薪資與試水溫彈性，也讓藍鳥在齊澤姆打出爆發年時保有一年留人主導權。這筆簽約對藍鳥制服組而言還有另一層戰略價值。由於前東家紐約洋基季後並未對齊澤姆提出合格報價（Qualifying Offer），藍鳥網羅他完全不需要付出任何選秀權補償。這項優勢對多倫多接下來的休賽季操作至關重要。據悉，藍鳥目前仍在自由市場積極追逐日籍外野重砲鈴木誠也、明星外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以及牛棚左投莫雷洪（Adrian Morejón），而簽下這三位頂尖自由球員中的任何一人都必須付出選秀權代價；如今無損選秀權便先搶下齊澤姆，讓藍鳥在後續談判中保留更多籌碼空間。回顧齊澤姆的近期表現，他在2025年賽季出賽130場便曾繳出「30轟、30盜」外加整體攻擊指數（OPS）.813的亮眼成績單；今年2月他更曾霸氣喊話，認為自己具備單季「50轟、50盜」以及貢獻10 WAR值的頂級潛力。雖然上季在洋基出賽137場最終以19發全壘打、55分打點、41次盜壘成功與OPS .711作收（打擊率2成31），未能兌現50-50豪語，但驚人的腳程與長打爆發力依舊吸引華盛頓國民與聖地牙哥教士等隊關注。此外，齊澤姆在守備端展現出的高度靈活性也是藍鳥看重的特質。他過去三個賽季主要鎮守洋基二壘防區，但在7年大聯盟生涯中也累積了73場三壘先發與161場中外野先發紀錄，並表態願意同時兼顧內野與外野守備；相較於藍鳥2026年主戰二壘手克萊門特（Ernie Clement）整季出賽158場僅繳出9轟、48打點與OPS .649的貧弱火力，齊澤姆的加盟無疑將大幅升級藍鳥中線與打線的破壞力。