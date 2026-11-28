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今年休賽季以投手史上最高額9年總值4億5000萬美元（約新台幣146.3億元）天價合約加盟紐約大都會的兩屆賽揚獎左投，日前首度透過球團官方社群平台向紐約球迷打招呼。大都會官方X（前身為Twitter）釋出一段史庫柏錄製的16秒感恩節問候影片，不料影片中他從頭到尾頂著一張毫無波瀾的「撲克臉」、語氣低沉平淡，與嘴裡喊出的熱血台詞形成強烈反差，影片曝光後立刻在網路上引爆大批球迷瘋狂吐槽！在這段僅有16秒的自拍影片中，史庫柏似乎正坐在汽車座椅上對著鏡頭錄製感言，並向大都會支持者獻上感恩節祝福。他在片中一字一句說道：「大都會的球迷朋友們大家好，我是史庫柏。趁著感恩節這個時刻，我想傳送一段訊息跟大家問聲好。能夠成為大都會的一份子，我真的感到非常興奮、而且充滿幹勁，已經迫不及待想要站上花旗球場投球了。由衷感謝所有球迷的支持，也感謝大家對我們寄予厚望、要求我們每天都拿出最高水準的表現。加油吧，大都會！」單看文字內容，這段發言充分展現了賽揚強投對新東家的高度期待與對球迷的誠摯謝意；然而，真正讓全美棒壇看傻眼的卻是影片呈現的「氛圍」。整整16秒過程中，史庫柏的臉部表情幾乎沒有任何起伏、連一絲微笑都沒擠出來，說話語調也始終維持在極度低沉平穩的狀態，彷彿在照稿朗讀一般。這段反差感十足的影片迅速在社群媒體上瘋傳，大批網友與球迷紛紛留言調侃：「這輩子沒聽過這麼沒有幹勁、毫無誠意的『很高興成為大都會一員』發言」、「他的眼神裡完全看不到一絲熱情」、「從頭到尾連笑都沒笑一下」、「聽起來假到不能再假了哈哈」，更有網友直接套用網路迷因笑喊：「如果你現在正被綁架或遇到麻煩，就趕快眨兩下眼睛求救！」值得一提的是，就在這段影片發布前夕，美媒《ESPN》才剛爆料史庫柏的友人透露「只要道奇開出同等條件，他原本最想重返洛杉磯道奇」，無奈道奇因顧忌封館變數未提出報價才讓他轉戰紐約。雖然史庫柏本人絕對沒有貶低大都會的意圖，但在這敏感時間點端出如此冷靜的問候影片，也難免讓不少球迷從這短短16秒裡解讀出滿滿的無奈情緒。