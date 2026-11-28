在星光熠熠的洛杉磯道奇休息室裡，究竟哪一位超級巨星帶給南韓内野手金慧成最強烈的震撼？答案既不是「二刀流」巨星大谷翔平，也不是MVP級強打貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman），而是長年鎮守道奇王牌寶座的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。金慧成日前登上南韓傳奇球星李大浩經營的YouTube頻道接受專訪時，首度吐露與這群頂尖球星並肩作戰的真實心聲，坦言唯有克蕭讓他產生「彷彿來自另一個世界」的敬畏感。
點名克蕭自帶耀眼光芒 金慧成坦言「唯一感覺像不同世界的人」
金慧成在26日公開的李大浩YouTube頻道專訪節目中，被問及在道奇隊與眾多世界級球星同隊相處的感受。面對這個問題，金慧成毫不猶豫地直接點出克蕭的名字，並感性表示：「在道奇隊裡面，讓我真正感覺像是『來自另一個世界的人』的選手，自始至終只有一位，那就是克蕭。」
談到為何唯獨對這位三屆賽揚獎得主產生如此強烈的距離感與敬意，金慧成進一步解釋：「他一路走來的職棒生涯實在太過偉大了不是嗎？整個人散發著閃耀的光芒，給人一種耀眼到令人目眩神迷的感覺。」
大谷翔平、貝茲都像普通隊友 唯獨道奇神獸令人難以輕易靠近
更令人意外的是，金慧成將克蕭與陣中其他幾位現役頂級巨星做出了鮮明對比。他提到，包括大谷翔平、貝茲以及弗里曼在內，「他們每一位都是非常了不起的頂尖選手，但相處起來，這些球員給我的感覺就像是普通的隊友一樣自然；然而，唯獨克蕭完全不同。」
儘管道奇隊內聚集了無數榮獲MVP與世界大賽冠軍的超級球星，金慧成在日常相處中並未對這些實力派戰將過度特別看待；但對於長年一人一城支撐起道奇投手群、始終奔馳在大聯盟最前線的傳奇左腕克蕭而言，其累積的豐功偉業與歷史地位所散發出的神聖光環，就連身為同隊後輩的金慧成也坦言「彷彿有著難以輕易靠近的氣場」。
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金慧成在26日公開的李大浩YouTube頻道專訪節目中，被問及在道奇隊與眾多世界級球星同隊相處的感受。面對這個問題，金慧成毫不猶豫地直接點出克蕭的名字，並感性表示：「在道奇隊裡面，讓我真正感覺像是『來自另一個世界的人』的選手，自始至終只有一位，那就是克蕭。」
談到為何唯獨對這位三屆賽揚獎得主產生如此強烈的距離感與敬意，金慧成進一步解釋：「他一路走來的職棒生涯實在太過偉大了不是嗎？整個人散發著閃耀的光芒，給人一種耀眼到令人目眩神迷的感覺。」
大谷翔平、貝茲都像普通隊友 唯獨道奇神獸令人難以輕易靠近
更令人意外的是，金慧成將克蕭與陣中其他幾位現役頂級巨星做出了鮮明對比。他提到，包括大谷翔平、貝茲以及弗里曼在內，「他們每一位都是非常了不起的頂尖選手，但相處起來，這些球員給我的感覺就像是普通的隊友一樣自然；然而，唯獨克蕭完全不同。」
儘管道奇隊內聚集了無數榮獲MVP與世界大賽冠軍的超級球星，金慧成在日常相處中並未對這些實力派戰將過度特別看待；但對於長年一人一城支撐起道奇投手群、始終奔馳在大聯盟最前線的傳奇左腕克蕭而言，其累積的豐功偉業與歷史地位所散發出的神聖光環，就連身為同隊後輩的金慧成也坦言「彷彿有著難以輕易靠近的氣場」。