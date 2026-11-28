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在星光熠熠的洛杉磯道奇休息室裡，究竟哪一位超級巨星帶給南韓内野手金慧成日前登上南韓傳奇球星李大浩經營的YouTube頻道接受專訪時，首度吐露與這群頂尖球星並肩作戰的真實心聲，坦言唯有克蕭讓他產生「彷彿來自另一個世界」的敬畏感。金慧成在26日公開的李大浩YouTube頻道專訪節目中，被問及在道奇隊與眾多世界級球星同隊相處的感受。面對這個問題，金慧成毫不猶豫地直接點出克蕭的名字，並感性表示：「在道奇隊裡面，讓我真正感覺像是『來自另一個世界的人』的選手，自始至終只有一位，那就是克蕭。」談到為何唯獨對這位三屆賽揚獎得主產生如此強烈的距離感與敬意，金慧成進一步解釋：「他一路走來的職棒生涯實在太過偉大了不是嗎？整個人散發著閃耀的光芒，給人一種耀眼到令人目眩神迷的感覺。」更令人意外的是，金慧成將克蕭與陣中其他幾位現役頂級巨星做出了鮮明對比。他提到，包括大谷翔平、貝茲以及弗里曼在內，「他們每一位都是非常了不起的頂尖選手，但相處起來，這些球員給我的感覺就像是普通的隊友一樣自然；然而，唯獨克蕭完全不同。」儘管道奇隊內聚集了無數榮獲MVP與世界大賽冠軍的超級球星，金慧成在日常相處中並未對這些實力派戰將過度特別看待；但對於長年一人一城支撐起道奇投手群、始終奔馳在大聯盟最前線的傳奇左腕克蕭而言，其累積的豐功偉業與歷史地位所散發出的神聖光環，就連身為同隊後輩的金慧成也坦言「彷彿有著難以輕易靠近的氣場」。