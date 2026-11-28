我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佐藤輝明以6年約1.2億美元加盟小熊、加上12月封館大限逼近下，美媒看好鈴木誠也有望贏得豪門球團青睞。（圖／美聯社／達志影像）

在芝加哥小熊完成5年合約後正式投身自由球員市場的日籍強打，休賽季合約談判傳出重大進展。現年32歲的他不僅在本季同時入圍銀棒獎與金手套獎候選名單，更被美國棒壇公認為今年自由市場頭號打者。根據《紐約郵報》資深名記海曼（Jon Heyman）的最新爆料指出，鈴木誠也的經紀團隊已明確向各支潛在買家開出價碼，表態希望簽下一紙「超越佐藤輝明1億2000萬美元（約新台幣39億元）」的超級大型合約。針對鈴木誠也陣營大膽拉高報價的策略，《MLB Trade Rumors》分析指出，由於原阪神虎重砲佐藤輝明日前才剛與小熊達成6年1.2億美元（約新台幣39億元）合約共識，無形中為今年自由市場野手樹立了全新的價格基準線；在此背景下，鈴木誠也方面顯然認為：「自己過去5年已在大聯盟投手群面前繳出穩定且具宰制力的成績單，絕對有資格獲得比尚未有美職實績的後輩更優渥的報酬。」事實上，《MLB Trade Rumors》在休賽季初期曾將鈴木誠也評選為自由市場50大球星第4名，並預測他會簽下一份平均年薪高於佐藤輝明的4年1億500萬美元（約新台幣34.1億元）合約。不過該媒體進一步分析，考量到鈴木誠也目前已滿32歲，球團不太可能像對待28歲的佐藤輝明那樣開出6年以上長約；因此更合理的推演是總額上衝至1億2500萬美元（約新台幣40.6億元），若為4年合約則平均年薪高達3125萬美元（約新台幣10.16億元），若拉長為5年合約則平均年薪為2500萬美元（約新台幣8.13億元）。除了佐藤輝明帶來的定價效應外，市場上另一名頂級外野自由球員的動向也成為鈴木誠也團隊的參考指標。報導提到，同樣鎮守外野、且明年開季年齡與鈴木誠也同為32歲的古巴重砲阿羅薩雷納（Randy Arozarena），本月初也曾傳出在市場上尋求6年總值1億5000萬美元（約新台幣48.75億元）以上的頂級合約。《MLB Trade Rumors》評估，無論是鈴木誠也還是阿羅薩雷納，開出的條件都絕非「便宜貨」，但考量到自由市場頂級長打火力稀缺，「最終至少會有1支求勝心切的球團願意果斷端出大型合約買單」，而該筆簽約金額也將成為決定兩人最終合約落點的關鍵風向球。