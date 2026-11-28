，直言是Kobe遺孀瓦妮莎（Vanessa Bryant），當時並不希望詹姆斯出現在現場。

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一場全球矚目告別與「隱形」的湖人領袖

詹姆斯曾被問及是否出席？給出曖昧回答

這對我們所有人來說都是非常艱難的一天。我讚賞瓦妮莎的致詞，我的心依然與她的家人同在。如果今晚我們能翻過這一頁，那就太好了。

調查記者的反轉 播客上竟說出「潛台詞」

美記開撕當年真相：瓦妮莎不希望他出席

因為他不想說出瓦妮莎不希望他出席這件事。

節目播出引發外界關注！雙方陣營沒有公開回應

2020年2月24日為世界巨星布萊恩（Kobe Bryant）過世後首次舉辦公開追悼會，詹姆斯（LeBron James）當年是否有參加，成為外界熱議焦點。知名體育記者托雷（Pablo Torre）日前作客弗里德蘭德（Adam Friedland）播客節目《The Adam Friedland Show》，討論到當年話題，兩人直接開撕當年真相2020年1月26日，Kobe和二女兒吉安娜（Gianna）在直升機墜毀事故中不幸罹難，震驚全球。近一個月後的2020年2月24日，公開追悼會在洛杉磯史坦波中心隆重舉行。這場宛如「國葬」規格的追悼會匯集籃球界與演藝圈的無數巨星，喬丹（Michael Jordan）在台上淚流滿面發表演說、歐尼爾（Shaquille O'Neal）深情追憶往昔，魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等湖人傳奇悉數到場。本場由吉米·金摩（Jimmy Kimmel）擔任主持，碧昂絲（Beyoncé）獻唱致哀。然而，在長達數小時的全球電視轉播與海量現場照片中，作為當時湖人隊當家球星、且剛在賽場上誓言繼承Kobe遺志的詹姆斯，卻始終沒有出現在任何鏡頭裡。追悼會隔天2月25日，媒體隨即追問詹姆斯是否出席儀式。當時外界流傳一種說法，指稱詹姆斯「其實有到場，但避免搶走焦點，特別要求轉播單位不要拍攝他」。面對記者的直接提問，詹姆斯既沒有承認、也沒有否認，僅以極為感性卻模糊的措辭回應：「」此後數年，「詹姆斯低調出席但避開鏡頭」便成了多數球迷與媒體默認的說法。這層默契在2025年3月首次被打破。名嘴史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）在節目中公開批評詹姆斯缺席Kobe追悼會，引發軒然大波後，史密斯隨即改口道歉，稱自己「口誤」，並表示詹姆斯「確實有出席」。這讓托雷對此事產生懷疑，隨後展開私下調查，訪問包括追悼會核心製作團隊在內的8位知情人士，得出與主流認知完全相反的結論：追悼會首席製作人巴西爾（Ron Basile）向托雷直言，所謂詹姆斯要求不入鏡的說法「完全是胡說八道」。多名整場待在貴賓區的消息人士，包括湖人老闆珍妮·巴斯，均未在現場見過詹姆斯，甚至有人形容：「他根本不可能在那裡，如果在的話，他就是《鬼馬小精靈》裡的隱形鬼。」女籃傳奇陶樂西（Diana Taurasi）在台上致詞提到詹姆斯時曾朝觀眾席揮手，但事後證實她當時只是順勢比劃，並未真正看到詹姆斯本人。在2026年11月底播出的《The Adam Friedland Show》中，托雷重提這段調查，並拋出了一個核心疑問：「既然他並不在現場，為什麼詹姆斯和他的團隊當年會默許外界以為他出席了？」主持人弗里德蘭德隨即插話，給出驚人答案：「」 托雷聽完並未反駁，反而點頭附和：「這正是事情背後隱含的潛台詞（subtext）。」這段播客對話曝光後，立刻在美國體壇掀起兩派截然不同的討論，這段對話也點出NBA巨星之間微妙關係，包括喬丹、Kobe和詹姆斯三代球星之間的複雜情感。但也有反對聲音認為，在事件過去6年之後，缺乏實質證據就將喪夫喪女的瓦妮莎捲入「排擠球星」的揣測中，不僅對Kobe一家極不尊重，也把一場神聖的哀悼儀式變成八卦談資。也有人指出，無論詹姆斯是否現身公開儀式，他與Kobe家屬私下的互動、以及他在2020年帶領湖人奪冠告慰Kobe，早已無需用「有沒有坐在台下」來證明。截至目前為止，無論是托雷還是弗里德蘭德，皆未提出任何實質證據來證明瓦妮莎曾拒絕詹姆斯出席，也未說明若此事屬實，背後的具體原因為何。瓦妮莎與詹姆斯雙方陣營，至今也未針對這番最新的播客言論作出任何公開回應。