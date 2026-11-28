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2名情報員遭中國拘留近3年！疑掌握韓國半導體技術外流情資

韓國傳拿台灣情資當交換籌碼！美國情報部門強烈不滿

美韓情報合作亮紅燈？李在明突撤換國情院長引揣測

韓國國情院全盤否認：從未向中國提議提供台灣情資

韓國總統李在明23日大規模調整外交及國安高層人事，撤換國家情報院（國情院）院長李鍾奭，引發外界揣測。韓國媒體26日獨家披露，國情院為營救2023年底在中國遭逮捕的2名情報人員，曾在與北京交涉期間研議停止對中國的反間諜活動，並以監控台灣人員、向中方提供相關情資作為交換條件，據傳引發美國情報部門強烈不滿，甚至演變成外交問題。不過，韓國國情院已出面否認，強調從未向中國提出提供台灣情資的方案。綜合韓國TV朝鮮電視台、《中央日報》、《韓聯社TV》等媒體報導，2023年12月，2名協助韓國政府蒐集情報的人員在中國安徽省合肥市遭中國國家安全部逮捕，其中1人為韓國籍，另1人為中國朝鮮族。據報導，其中一名韓籍情報人員A某曾任職三星電子，負責離子佈植（Ion implantation）技術，2016年轉往中國記憶體晶片製造商長鑫存儲（CXMT）任職，之後又轉往其他半導體企業。A某據稱掌握韓國企業研發的半導體技術持續外流中國的情資，並向韓國國情院通報。中國當局在發現A某為韓國國情院的情報來源後，以涉嫌違反《反間諜法》為由將其逮捕。由於2人遭拘留超過2年，其中一名情報人員的家庭今年初發生變故，引發家屬強烈抗議，韓國國情院隨後積極與中國展開交涉，尋求釋放遭拘留人員。目前A某已在中國接受審判，正在等待判決結果。TV朝鮮電視台獨家披露，韓國國情院在與中國交涉期間，曾研議停止針對中國的反間諜活動，甚至討論向中國當局提供「第三國反間諜情報」的方案，相關協商內容僅有時任國情院長李鍾奭等極少數高層知情。然而，美國情報部門據稱掌握相關交涉細節，並發現所謂的「第三國」正是台灣，隨即向韓國方面提出質疑，最終導致相關方案告吹。一名熟悉美韓情報交流的人士直言，從美國的立場來看，韓國若在境內針對台灣展開反間諜活動，同時停止對中國的反間諜工作，將是美方無法接受的條件。《國民日報》則引述消息人士說法指出，中方曾要求取得與美國有關的台灣人員情報來源資訊，韓中雙方據稱曾交換相關情資，但中方似乎對情報品質不滿，而相關交涉細節疑似經由中方內部人士洩漏給美國。不過，《中央日報》指出，提供第三國秘密情報人員資訊的方案僅停留在國情院內部初步評估階段，並未正式向中國提出。各家韓媒對於是否實際交換情資的說法並不一致。白宮上個月談及美韓情報合作時，曾表示期盼韓國遵守數十年來建立的「同盟標準」，尤其是在情報及反間諜領域。美國駐韓國大使朴銀珠（Michelle Steel）本月9日也強調，雙方有責任履行承諾、妥善處理敏感對話，並維護作為美韓同盟基礎的信任。事實上，美韓情報合作先前便已傳出裂痕。韓國統一部長鄭東泳今年3月在國會質詢期間，透露北韓平安北道龜城市可能存在鈾濃縮設施，據傳遭美方認定洩漏敏感情報，隨後美國更限縮與韓國共享機密情報的範圍。TV朝鮮今年10月也曾披露，韓國政府原擬派遣國情院人員前往駐美大使館任職，卻遭美方拒發簽證。李在明23日大規模調整外交及國安高層人事，撤換國情院長李鍾奭，並提名前法務部長康錦實接任，外界也揣測此次人事異動可能與美韓情報合作爭議有關，但目前尚未獲得官方證實。面對相關報導，韓國國情院26日證實，確實正在為營救遭中國逮捕的韓國國民而努力，但強烈否認有關交涉條件的報導。國情院表示，有關中國以停止對中反間諜活動作為釋放韓國國民交換條件的報導並非事實，國情院也從未向中國提出提供台灣相關情報的方案，至於美方介入導致協商破局的說法，同樣完全不屬實。國情院強調，目前正竭盡全力促成遭拘留國民獲釋，呼籲媒體對於涉及國民人身安全的重大事件，應避免未經查證的報導。